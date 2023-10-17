جامعة القناة تهنئ فريق المسرح لحصوله على المركز الأول بمهرجان مراكز الفنون

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة لفريق المسرح لحصولة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية بمهرجان مراكز الفنون، مًجدداً دعمه للفريق لمواصلة نجاحاته، متمنياً للجامعة وطلابها مزيد من الإزدهار والتقدم وحصد الجوائز في كافة المحافل التي يشاركون بها

جاء ذلك عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة عن نتيجة مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الرابع ( مجال المسرح) .

ومن جانبه - أعرب الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن بالغ سعادته بطلابه من فريق المسرح وذلك لتصدرهم وحصولهم على المركز الأول بالمسابقة التي شارك بها 18 جامعة مصرية هى جامعات: (القاهره - الأزهر - حلوان - قناه السويس - طنطا - المنوفيه - دمنهور - الزقازيق - الاسكندريه - الفيوم - المنيا - اسيوط - سوهاج - جنوب الوادي - الأقصر - حورس - المنصورة - كفر الشيخ )

يأتي أن هذا الإنجاز الكبير نتاج تدريبات متواصلة داخل مركز الفنون بالجامعة بإشراف الدكتور أحمد عبد الوهاب مستشار اللجنة الفنية .

فاز فريق المسرح عن العرض المسرحي الدنيا رواية هزلية.

العرض من تمثيل الطلاب محمد صديق-

لينا خالد- أحمد هنيدي-

محمد حسام- عمر مصطفى- دعاء ناصر-

علياء محمود - هايدي جمال- نورهان علاء-

مدحت نادي- يوسف خضر- أحمد تامر-

علي قاسم- جميلة محمد - ديانا يحيى-

عمار عماد- أحمد السيد-

عبد الحميد أمجد-

أحمد مجدي -أشعار الطالب يحيى ياسر-

إعداد الطالب أمير حمزة- ديكور الاستاذ محمد علي -إضاءة محمد سالم -تنفيذ ديكور الطالب سيد محمد - الحان محمد عاصم - عزف بيانو كيرو عاطف - عزف جيتار اياد مرعي - عزف دف سمير عهدي -مساعد مخرج محمد إسماعيل -مخرج منفذ احمد صلاح -إخراج الأستاذ أحمد كمال.

يُذكر أن جوائز المهرجان تقدمها وزارة الشباب والرياضة للمشاركين بالفرق الفائزة وهي عباره عن جوائز مالية للمركز الأول، والمركز الثاني، والمركز الثالث. تم التحكيم من قبل أستاذه متخصصين في مجال المسرح.