وقفة رمزية لـ"وفد بورسعيد" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

الوفديون يرددون : أمة واحدة عربية .. ضد الهجمة الإسرائيلية

نظمت لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة المستشار صفوت عبد الحميد وقفة رمزية أمام مقر الوفد بدائرة المناخ تضامناً مع الشعب الفلسطيني ومنددين بالهجمات الإسرائيلية ضد المواطنين وسقوط الضحايا من الأطفال والنساء والشباب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية ، وقد إنضم لمجموعة الوفديين أهالى وأبناء المدينة الباسلة رافعين أعلام مصر وفلسطين وحزب الوفد رافضين ما يقوم به المحتل الغاشم وإنتهاكات حقوق الإنسان ، وقاموا بترديد الهتافات ضد المحتل الإسرائيلي منها " غزة ياغزة ياأرض العزة " و"أمة واحدة عربية .. ضد الهجمة الإسرائيلية " و "يافلسطين .. يافلسطين .. إحنا معاكم ليوم الدين " ، وفى نهاية الوقفة الرمزية قام الوفديون بإحراق العلم الإسرائيلي .

من جانبه أكد المستشار صفوت عبد الحميد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة بورسعيد أن ماتقوم به إسرائيل مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية وليس رداً على هجمات حركة حماس إنما تجاوز لذلك لأن إستخدام الطائرات والدبابات والمدفعية فى قصف المنازل والمنشآت العامة والمستشفيات هو تجاوز وتعدى على حقوق وأمن الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال والنساء بهذه الصورة البشعة هو تعد صارخ بكل ما تحمله الكلمة وإنتهاك صريح للمواطنين ، وما يدعوا للقلق هو تكتل بعض الدول الأوربية والولايات المتحدة دون تدخل حقيقى من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة ، وعلى العرب أن يقفوا يدا واحدة ضد المتغطرس اليهودى لوقف هذه الإعتداءات والإحتكام للعقل والمنطق للحد من هذه الأفعال .

وأشار جمال شحاتة عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد وسكرتير عام لجنة بورسعيد أن الوقفة الرمزية التى نظمتها لجنة بورسعيد ضد الإعتداءات الإسرائيلية على غزة نابعة من داخل كل مصرى وعربى يؤمن بالقضية الفلسطينية وحقه فى تقرير مصيره والدفاع عن نفسه لوقف تجاوزات المحتل الصهيونى ، ولابد من وقف ماتقوم به إسرائيل وإستخدامه أسلحة محرمة وهدمه البنية التحتية لقطاع غزة وتعديه على المستشفيات والمدارس ، ولابد من إستجابته لكل دعوات وقف إطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات والسماح بدخول المساعدات الإنسانية من الأدوية والطعام لسكان غزة وفتح ممرات آمنة لمرور هذه المساعدات مع التأكيد أن الحدود المصرية خط أحمر والدفاع عنها بكل قوة وضراوة .