نائب رئيس جامعة القناة يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد لكلية التمريض

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، انتظام العملية التعليمية والدراسة بجميع كليات الجامعة منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، مع توفير جميع التسهيلات والتيسيرات والسُبل للطلاب، وتسخير كافة الإمكانات المُتاحة

وقال مندور، إن اللقاءات التعريفية للطلاب الجدد، حفلات استقبال الطلاب مستمرة حتى الأسبوع الثالث من بداية الدراسة ، كاشفاً عن خطة متكامله للأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي، مُعلناً عن تواجد عمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات، وفتح أبوابهم للطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها والتفاعل معهم، بما يساهم في انتظام سير العملية التعليمية بنجاح

وفي ذاك السياق - واصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المشاركه في حفلات استقبال الطلاب الجدد حيث نظمت كلية التمريض حفل استقبال لطلابها الجدد .

جاء الحفل - تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام وحضور الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف تنفيذي الدكتور وفاء عبد العظيم الحسيني عميد الكلية تمريض، وإشراف الدكتورة فريدة كامل يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب وبتنظيم الدكتورة هناء السيد أمين مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية

وشارك في الحفل - لفيف من أعضاء هيئة التدريس وموظفي رعاية الشباب وشئون الطلاب.

بدأ الحفل - بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم.

وقدم رئيس الإتحاد كلمة ترحيب بالطلاب الجدد، كما تم عرض فيديو لأنشطة الكلية، والمراكز التي حصل عليها الطلاب.

وقامت الدكتوره فريدة كامل بإلقاء كلمتها التي رحبت خلالها بالطلاب الجدد، وهنئتهم؛ لإنضمامهم إلى أسرة الكلية والتي تمثل بداية مرحلة تعليمية جديدة في حياتهم، مُعلنه عن استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة على تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية.

وقدمت الدكتورة وفاء عبد العظيم بتهنئة الطلاب، مؤكدة أنهم طلاب محظوظون لالتحاقهم بكلية التمريض، وأن مهنه التمريض مهنة سامية للتعامل مع النفس البشرية، وتخفيف آلامهم، كما أكدت على توفير بيئة تعليمية تشجع على التفكير النقدي .

ومن جانبه - أكد الدكتور محمد عبد النعيم الطلاب أن كلية التمريض، كلية خدمية تقدم أسمى رسالة وهي الرعاية الصحية، واعداً بتوفير كافة المتطلبات الأكاديمية والأنشطة الطلابية وتزليل العقبات ومتمنياً للطلاب كل التوفيق والنجاح.