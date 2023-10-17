نقيب الفلاحين: أسعار القطن تقفز لأعلي سعر لها في التاريخ

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان اسعار القطن في مزادات الوجه البحري تراوحت ما بين 15 الف و700 جنيه الي 18 الف و200 جنيه مما يعد اعلي سعر وصل إليه قنطار القطن في التاريخ

لافتا ان المزادات بدات في محافظات دمياط والدقهليه والشرقيه وكفر الشيخ بسعر 5 الاف و400 جنيه

واضاف عبدالرحمن أن مساحات زراعة القطن هذا الموسم وصلت لنحو 254 الف فدان منهم نحو 26 الف فدان بالوجه القبلي والتي تزرع قطن جيزه 95 والذي كان اعلي سعر في مزاداتها بالفيوم هو 11 الف و800 جنيه

وتعد محافظة كفر الشيخ من اكثر محافظات الجمهورية زراعة للقطن وتزرع نحو 85 الف فدان من صنف جيزة 92 والذي وصل سعر القنطار منه في اول مزاد الي 18 الف و200 جنيه كاعلي سعر وصل اليه قنطار القطن حتي الان وطوال تاريخه

واشار عبدالرحمن ان هذه الاسعار قوبلت بفرحه عارمه من مزارعي القطن لما ينتج عنها من هامش ربح وفير بما يبشر بزيادة مساحات زراعة الاقطان الموسم المقبل

واردف عبدالرحمن ان انتاجيه الاقطان التي تم جنيها في وجه بحري عاليه وتتراوح بين 7و11 قنطار للفدان الواحد ويزرع في وجه بحري اقطان طويلة التيله كاصناف جيزة 92 وجيزه 94 وغيرها من الأصناف طويلة التيله وفائقة الطول

واكد ابوصدام ان زراعة القطن تحظي باهتمام بالغ من الحكومه المصريه بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة عودة القطن لمكانته التي يستحقها مما جعل الحكومه تبتكر منظومة تداول الاقطان بنظام المزايدات لتحفيز الفلاح علي الاعتناء بالقطن وانتاج محصول جودته عاليه للحصول علي اعلي سعر ممكن كما يساهم نظام المزايده في تنظيم عملية التداول والحفاظ علي نظافته وجودته حيث توفر المنظومه اكياس الجوت والدباره وتضمن اعلي سعر ممكن للمزارع طبقا لاسعار السوق