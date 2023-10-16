سرايا القدس تقصف مُدن إسرائيل برشقات صاروخية ردًا على الاحتلال

أعلنت "سرايا القدس"، قصف مواقع في "القدس وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت" برشقات صاروخية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الإثنين.

وقالت السرايا في بيان أن القصف يأتي "ردًا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين".

كما وجهت سرايا القدس ضربات صاروخية لمدينتي تل أبيب وسديروت.

وقالت القناة 13 العبرية إن صاروخين سقطا بشكل مباشر في سديروت.

وأفادت سرايا القدس في بيان لاحق أنها وجهت ضربة صاروخية بـ"أكثر من 100 صاروخ استهدفت مدن ومستوطنات غلاف غزة (سديروت، عسقلان، أسدود، بئر السبع، نتيفوت) وصولا إلى تل أبيب والقدس.

فلسطين تُعلن ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 2837 شخصًا

أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، أن عدد الشهداء في قطاع "غزة" ارتفع بشكل كبير وهائل، ووصل العدد إلى 2837 شهيدًا ونحو 12 ألف جريح في عدوان الاحتلال المُستمر، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وكشفت "نقابة الصحفيين الفلسطينيين" عن توقف العديد من الإذاعات العاملة في قطاع غزة، بسبب قصف الاحتلال الذي استهدفها ونقص الوقود.

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل قصف نقطة تجمع لطواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني

قصفت طائرات "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، نقطة تجمع لطواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني أثناء تقديمهم مهامهم الإنسانية، مُخلفة 5 قتلى وإصابتين حرجتين في صفوفها، وفي مقطع فيديو نشرته قنوات "تلجرام" فلسطينية، ظهر أفراد الدفاع المدني بغزة، في حالة من الصدمة الشديدة والحُزن تُخيم على أفراد الدفاع المدني، بعد استهداف زملائهم.

وقال فرد من الدفاع المدني في الفيديو: "خلي العالم يتفرجوا، كل العالم يتفرج على فلسطين شو بصير فيهم، صامدين مرابطين، لا مياه ولا كهرباء ولا معدات إنقاذ ولا إطفاء.. الطواقم تستهدف".