أسعار الذهب اليوم اللاثاء 17- 10 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا سعر 2335 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

وسجلت أسعار الذهب بداية تعاملات، اليوم، متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2335 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2668 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2446 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2001 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1556 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1334 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1000 جنيه، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 18680 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1921 دولارًا للأوقية.