الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محمود كامل: تناول الإعلام الغربي لأحداث غزة منحرف ويكيل بمكيالين

محمود كامل، عضو مجلس
محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين

انتقد الكاتب الصحفي محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، تناول وسائل الإعلام الغربية للأحداث الدائرة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية والعدوان على أهالي قطاع غزة، واصفًا معالجتهم الإعلامية بـ “العهر الإعلامي والكيل بمكيالين”.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية أو العداء للكيان الصهيوني هو قضية الشعب والجيش المصري، وأنه لا يوجد مصريًا أو عربيًا واحدًا لا يعتقد أن الكيان الصهيوني كان ولا يزال عدوًا، منوهًا إلى أن المحتل هو الذي يشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

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هشام يونس: خطة لتزويد نقابة الصحفيين الفلسطينيين بدروع السلامة المهنية

خط الدفاع الأول عن القضية

وتحدث خلال فقرة حوارية مع مجلس النقابة وصحفيين آخرين ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، مساء اليوم الاثنين، أن هناك مواقف واضحة من النقابة تجاه القضية الفلسطينية، مبديًا إعجابه بردود فعل المصريين على الشبكات الاجتماعية ضد ما يحدث من جرائم في قطاع غزة.


وأشار إلى أن الموقف العادل والصعب لصناع القرار المصريين فقط هو الذي قاوم الضغوط الأمريكية والغربية المتعلقة بعبور مزدوجي الجنسية عند معبر رفح، مؤكدا أن الموقف محكوم عليه بحقيقة أن مصر على خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، كان واضحا، سواء في العلن أو في الرسائل المباشرة.

 

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