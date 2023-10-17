محمود كامل: تناول الإعلام الغربي لأحداث غزة منحرف ويكيل بمكيالين
انتقد الكاتب الصحفي محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، تناول وسائل الإعلام الغربية للأحداث الدائرة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية والعدوان على أهالي قطاع غزة، واصفًا معالجتهم الإعلامية بـ “العهر الإعلامي والكيل بمكيالين”.
ولفت إلى أن القضية الفلسطينية أو العداء للكيان الصهيوني هو قضية الشعب والجيش المصري، وأنه لا يوجد مصريًا أو عربيًا واحدًا لا يعتقد أن الكيان الصهيوني كان ولا يزال عدوًا، منوهًا إلى أن المحتل هو الذي يشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
خط الدفاع الأول عن القضية
وتحدث خلال فقرة حوارية مع مجلس النقابة وصحفيين آخرين ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، مساء اليوم الاثنين، أن هناك مواقف واضحة من النقابة تجاه القضية الفلسطينية، مبديًا إعجابه بردود فعل المصريين على الشبكات الاجتماعية ضد ما يحدث من جرائم في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الموقف العادل والصعب لصناع القرار المصريين فقط هو الذي قاوم الضغوط الأمريكية والغربية المتعلقة بعبور مزدوجي الجنسية عند معبر رفح، مؤكدا أن الموقف محكوم عليه بحقيقة أن مصر على خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، كان واضحا، سواء في العلن أو في الرسائل المباشرة.
- الكاتب الصحفي محمود كامل
- الكاتب الصحفي محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين
- معبر رفح
- قصف معبر رفح
- معبر رفح الآن
- معبر رفح اليوم
- رفح
- قصف
- قذف معبر رفح
- الاحتلال يقصف معبر رفح
- ضرب معبر رفح
- فتح معبر رفح
- قصف غزة
- معبر رفح البرى
- غزة تحت القصف
- قصف من غزة
- قصف من عزة
- كيف ردت مصر على قصف الاحتلال لمعبر رفح
- قصف قطاع غزة
- قصف إسرائيلى
- ضرب رفح
- قصف غزة الآن
- قصف على القدس
- إسرائيل قصفت رفح
- القصف ع غزة
- القصف على غزة
- قصف ابراج غزة
- غزة قصف
- بوابة المعبر
- تصاعد القصف على غزة
- قصف فلسطين
- رفح المصرية