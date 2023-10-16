هشام يونس: خطة لتزويد نقابة الصحفيين الفلسطينيين بدروع السلامة المهنية

كشف الكاتب الصحفي هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن خطة من النقابة لإمداد الصحفيين الفلسطينيين بدروع واقية من أجل السلامة المهنية.

وأوضح أن نقابة الصحفيين تمتلك منذ عام 2013، 50 درعًا لحماية الصحفيين ستتبرع النقابة بجزء منها في اجتماع الغد لنقابة الصحفيين الفلسطينيين خاصة الموجودين في قطاع غزة من أجل توفير السلامة المهنية ضد المخاطر القاتلة.

كشف يونس عن خطة لإمداد الصحفيين الفلسطينيين بدروع واقية من أجل السلامة المهنية

توثيق الجرائم

وأكد أن دور النقابة لم يعد مقتصرًا على إصدار بيانات تشجب ما يحدث من عنف وعدوان تجاه الفلسطينيين، وإنما اتجهت بقوة نحو توثيق الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن عن خطة لنقابة الصحفيين لدعم الشعب الفلسطيني سواء من خلال حملات التبرع للدم والأموال النقدية، أو من خلال تشكيل وفد يذهب لقطاع غزة من أجل إعلان التضامن والتكاتف.

أعلن يونس عن حملات للتبرع لأهالي قطاع غزة

عقاب صارم للمطبع

ولفت إلى أن النقابة ارتبطت بالقضية الفلسطينية منذ سنوات عديدة، وزاد الاهتمام بعدما وقعت مصر على اتفاقيات كامب ديفيد، واتخذت النقابة موقفًا رافضًا تماهى مع الرفض الشعبي للتطبيع.

وقال خلال فقرة حوارية مع مجلس النقابة وصحفيين آخرين ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، مساء اليوم الاثنين، إنه صدر قرار من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بحظر جميع أنواع التطبيع الشعبي والمهني والشخصي.

رفض التطبيع مبدأ النقابة بعد اتفاقية كامب ديفيد

خبرة منذ عام 2000

ولفت إلى أن النقابة تعاقب كل من ينحرف عن إجماع الجمعية العمومية، بغض النظر عن موقفه، مشيرًا إلى أنه على مستوى الدعم، فإن النقابة لديها خبرة منذ عام 2000، منذ الانتفاضة الثانية، عندما تم إنشاء لجنة دعم الانتفاضة، والتي كانت مسؤولة عن التواصل مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ومع جمعية الهلال الأحمر المصري ومعهد ناصر.

ونوه إلى أن هناك لجنة تابعة لـ "اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة"، توفر أماكن إقامة للمرافقين، وتنشر أيضًا نشرة أسبوعية عن أحداث الانتفاضة والجهود المبذولة في مصر فيما يتعلق بالوضع في فلسطين.

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