نقابة الصحفيين تستضيف السفير الفلسطينى بالقاهرة الأربعاء

أعلن حسين الزناتى، وكيل النقابة رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، عن تنظيم اللجنة للقاء مع السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح بعد غد الأربعاء بمبنى النقابة في الثانية عشرة ظهرًا.



وأشار الزناتى إلى أن الدعوة التي تقدمت بها النقابة للسفير تأتي في إطار دعمها الكبير لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يواجه أكبر حرب للإبادة من جانب قوات الكيان الصهيوني هناك الذي قتل الآلاف من الأبرياء العزل حتى الآن.



ويتحدث السفير الفلسطيني عن آخر التطورات والتداعيات للأحداث الجارية هناك ثم يجرى حوارًا مفتوحًا مع الزملاء مندوبي الصحف ووسائل الإعلام لكشف حقيقة مايجري على الأرض.

