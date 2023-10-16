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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة الصحفيين تستضيف السفير الفلسطينى بالقاهرة الأربعاء

حسين الزناتى
حسين الزناتى

 أعلن حسين الزناتى، وكيل النقابة رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، عن تنظيم اللجنة للقاء مع السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح بعد غد الأربعاء بمبنى النقابة في الثانية عشرة ظهرًا. 


 وأشار الزناتى إلى أن الدعوة التي تقدمت بها النقابة للسفير تأتي في إطار دعمها الكبير لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يواجه أكبر حرب للإبادة من جانب قوات الكيان الصهيوني هناك الذي قتل الآلاف من الأبرياء العزل حتى الآن. 
 

 ويتحدث السفير الفلسطيني عن آخر التطورات والتداعيات للأحداث الجارية هناك ثم يجرى حوارًا مفتوحًا مع الزملاء مندوبي الصحف ووسائل الإعلام لكشف حقيقة مايجري على الأرض.
 

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