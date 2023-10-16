Lexar تكشف عن محفظة الذاكرة والألعاب في جيتكس 2023

كشفت شركة ليكسار، العلامة التجارية العالمية المتخصصة في مجال حلول الذاكرة والتخزين، اليوم الإثنين عن مجموعتها الجديدة من منتجات الذاكرة والألعاب في معرض جيتكس جلوبال، أكبر حدث تقني في العالم يقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023 في دبي.

تشتمل أحدث مجموعة منتجات الشركة على بطاقة microSD جديدة، ومحركات أقراص SSD داخلية، وذاكرة وصول عشوائي (DRAM)، ومحركات أقراص SSD محمولة، وسيتم عرضها في جناحها D1، القاعة رقم 1، في مركز دبي التجاري العالمي.

تشتمل منتجات Lexar الجديدة على بطاقة Professional GOLD micro SDXC UHS-II؛ ستتوفر محركات أقراص SSD المحمولة إلى جانب Professional NM1090 M.2 Gen 5 NVMe SSD وذاكرة سطح المكتب ARES RGB DDR5 وNM790 مع Heatsink M.2 NVMe SSD في السوق في الربع الأخير من عام 2023 في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تم تصميم المنتجات خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمصورين ومصوري الفيديو ومنشئي المحتوى وعشاق الكمبيوتر من جميع المستويات.

قال فيصل عبيدة مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية، بشركة ليكسار: “لقد أنشأت شركة Lexar تاريخًا طويلًا يمتد لأكثر من 25 عامًا في تطوير حلول الذاكرة الرائدة. ومن خلال الاستفادة من تقنيات التصنيع من الجيل التالي، توفر محفظتنا الموسعة حديثًا الآن أداءً عالي السرعة مقترنًا بسعات ذاكرة أعلى، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط ملفات الفيديو/الألعاب والوصول إليها وتشغيلها ونقل ملفات الوسائط المتعددة عالية الوضوح بسرعات مذهلة”.

تستفيد بطاقة Professional GOLD micro SDXC UHS-II الجديدة من الأداء عالي السرعة وتصنيف سرعة الفيديو فئة 60 (V60). سيكون متاحًا بخيارات تخزين 128 جيجابايت و256 جيجابايت ويوفر سرعات نقل قراءة تصل إلى 280 ميجابايت/ثانية. تتيح هذه البطاقة للمستخدمين التقاط ملفات الوسائط المتعددة عالية الوضوح وتشغيلها ونقلها بسرعة، بما في ذلك فيديو بدقة 4K. يعد هذا حل ذاكرة متميزًا لأجهزة الألعاب وكاميرات الحركة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والطائرات بدون طيار.

محركات أقراص الحالة الصلبة المحمولة الجديدة من Lexar

طرحت Lexar ثلاث محركات أقراص SSD محمولة جديدة مصممة لتوفير متانة وموثوقية وسرعة ممتازة. تشتمل محركات أقراص SSD المحمولة الجديدة على SSD المحمول SL600، وArmor 700 Rugged Portable SSD، وSL500 المحمول SSD. يتم تأمين الثلاثة بواسطة Lexar DataShield، وهو برنامج أمان يساعد في الحفاظ على أمان الملفات من خلال تشفير 256 بت AES.

يعد محرك الأقراص SSD المحمول SL600 هو الأول من نوعه المتوفر بسعة 500 جيجابايت إلى 4 تيرابايت ويوفر سرعات قراءة/كتابة مذهلة تصل إلى 2000 ميجابايت/ثانية. يأتي محرك الأقراص في علبة متينة من الألومنيوم مع تشطيب رملي.

تم أيضًا إطلاق SL500 Portable SSD المتوفر بسعة 512 جيجابايت إلى 4 تيرابايت والذي يوفر سرعات قراءة تبلغ 2000 ميجابايت/ثانية وسرعات كتابة 1080 ميجابايت/ثانية. تم وضع محرك الأقراص هذا داخل علبة أنيقة ومدمجة من الألومنيوم.

أخيرًا، هناك Armor 700 Rugged Portable SSD الذي يوفر نفس سرعات SL600 ولكنه بدلاً من ذلك يأتي بسعات تتراوح من 1 تيرابايت إلى 4 تيرابايت. يأتي محرك الأقراص هذا أيضًا بتصميم متين مع تصنيف IP65 لمقاومة الماء والغبار بالإضافة إلى أنه يمكنه تحمل السقوط من ارتفاع 3 أمتار. يتم تأمين كل من محركات الأقراص هذه بواسطة Lexar DataShield بتشفير AES 256 بت.

ولعشاق الألعاب ومجتمع الألعاب، تشمل المنتجات التي تم الكشف عنها، ذاكرة سطح المكتب Lexar ARES RGB DDR5، وProfessional NM1090 M.2 PCIe Gen5 NVMe SSD.

توفر ذاكرة سطح المكتب ARES RBGB DDR5 سرعة 8000MT/s و8400MT/s، مما يسمح للاعبين وعشاق الكمبيوتر بتجربة أداء فائق مع ذاكرة DDR5 من الجيل التالي. كما أنه يتميز بميزة Lexar RGB Sync حتى يتمكن اللاعبون من تخصيص RGB LED حسب أسلوبهم الخاص. وفي الوقت نفسه، يحافظ الموزع الحراري الأنيق المصنوع من الألومنيوم على برودته. وقد تم تصميمه أيضًا باستخدام نظام تصحيح الأخطاء (ECC) أثناء التشغيل، مما يعمل على الاستفادة من تصحيح أخطاء البيانات في الوقت الفعلي لزيادة استقرار البيانات وموثوقيتها.

من ناحية أخرى، يوفر محرك الأقراص Professional NM1090 M.2 PCIe Gen 5 NVMe SSD قراءة بسرعة 12000 ميجابايت/ثانية وكتابة 11000 ميجابايت/ثانية بفضل معيار PCIe Gen 5×4 NVMe 2.0. يتميز محرك التخزين بمبدد حراري نشط مدمج لتقليل الحرارة للحصول على أداء أفضل وكفاءة في استخدام الطاقة. كما أنها تستفيد من أحدث وحدة تحكم بدقة 12 نانومتر لتقليل استهلاك الطاقة. وهو متوفر بسعات تتراوح من 1 تيرابايت إلى 4 تيرابايت، مما يجعله مثاليًا للاعبين المحترفين والمحترفين والمبدعين.

"سنستمر في تقديم حلول الذاكرة المستقبلية لمجتمعاتنا المهنية ومجتمعات الألعاب. لقد تم اختبار مجموعة منتجاتنا الجديدة على نطاق واسع وتم تصميمها خصيصًا للعمل بسلاسة مع أجهزة متعددة مثل كاميرات الفيديو الرياضية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وحتى الطائرات بدون طيار. و

أضاف عبيدة: "نحن فخورون بتقديم الجودة والأداء والموثوقية التي يتوقعها مستخدمو Lexar".