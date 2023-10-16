والد محمد الدرة: غزة يتم إبادتها من القوى العالمية ورائحة الدم تفوح من كل مكان

علق جمال الدرة، والد محمد الدرة الذي ودع شقيقيه نائل وإياد، قائلاً : “23 عاماً مرت على استشهاد نجلي محمد الدرة وكلما أرى طفل يقتل أعتبره محمد وأراه فيه لم أنسى صورته يوماً واستهداف الأطفال ليس فقط في الحرب الأخيرة ولكنه نهج مستمر وأراهم جميعهم محمد الدرة”.

وأضافت خلال برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الجمعة الماضية، وتحديدا خلال صلاة الفجر كنت في المنزل رفقة زوجتي وأبنائي وأحفادي، وفجأة سمعنا أصوات قصف قوية هزت الأرض شعرنا وكأن زلزالا يضرب قطاع غزة، تخيلت أن كافة البيوت سوف تدك.

وواصل : "حاولنا النزول للطابق الأرضي للهروب من الجحيم الدائر نزلت بالفعل وفوجئنا بتسونامي من التفجيرات وأشياء تتطاير علينا وعلى أسرتي واعتقدت أن زوجتي وأبنائي أصيبوا بإصابات في هذا الغبار ورائحة البارود والظلام الدامس".

وأكمل: أخرجت زوجتي وأحفادي من المنزل وأخرجتهم لمنطقة أبعد من البيت آمنة وعدت للبيت ووجدت بيوت جيراني وأشقائي تمت مساواتها بالأرض".

ويتذكر اللحظة الأخيرة قائلا: “عندما خرجت وعدت ورأيت الدمار المباني المساواة بالأرض تذكرت لحظة استشهاد ابني”.

أكمل: هذه ليست حرب الحروب متعارف أنها بين جنود وجنود لكنها حرب إبادة جماعية لشعب بأكمله وهي ليست حربا إسرائيلية فقط وإنما كل العالم يحارب فلسطين وهو قرار أمريكي وفرنسي ألماني".

وأتم: “ما يحدث الآن أصعب شيئا ولم أراه عبر التاريخ هي حرب إبادة في كل الأزقة والشوارع رائحة الدماء تفوح في كل الشوارع وآلاء الأطفال متطايرة فوق المباني حتى مستشفى الشيخ محمد الدرة وهو مستشفى للأطفال تم استهدافه بالفسفور الأبيض المحرمة دوليا”.

فقدان اثنين من أسرته

ودّع جمال الدرة، والد الطفل الراحل محمد الدرة، شقيقيه، نائل وإياد، اللذين ارتقيا يوم الأحد، من جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد 23 عاماً على ارتقاء طفله، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى عام 2000.

وانتشر مقطع فيديو للدرة وهو جالس إلى جانب الجثمانين، مردداً الدعاء لشقيقيه ولكل القتلى بالرحمة. وتوجّه إليهما قائلاً: "احجزا لي مكاناً جنبكما"، ودعا الله أن يلهمه الصبر على فراقهما.

وأعاد رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداول صورة جمال الدرة مع ابنه محمد، حيث كان يصرخ "مات الولد"، بعد أن استهدفته قوات إسرائيلية، إلى جانب صورة له اليوم، داعين إلى "حفظ هاتين الصورتين جيداً".