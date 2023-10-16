وكيل هيونداي يخطر موزعيه بزيادة أسعار هيونداي أكسنتRP موديل 2024 المجمعة محلياً

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر صباح اليوم قائمة أسعار سيارات هيونداي الجديدة، وشهدت قائمة أسعار سيارات هيونداي الجديدة الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، اختفاء جميع طرازات سيارات هيونداي المستوردة، وارتفاع أسعار سيارات هيونداي المجمعة محلياً، وطالت الزيادة الجديدة أسعار السيارة هيونداي أكسنت RP موديل 2024 المجمعة محلياً وفقاً لـ “قائمة أسعار سيارات هيونداي الجديدة”، الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو.

وتتوافر السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً موديل 2024 في السوق المصرية عبر مجموعة جي بي غبور أوتوبـ 5 فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة لـ “السيارة هيونداي أكسنتRP موديل 2024 المجمعة محلياً ” من واقع القائمة السعرية الخاصة بـ “مجموعة جي بي غبور أوتو”.

أسعار السيارة هيونداي أكسنتRP المجمعة محلياً موديل 2024

الفئة مقدار الزيادة سعر موديل 2024 الأولى 15 ألف جنيه 600 ألف جنيه الثانية 15 ألف جنيه 610 آلاف جنيه الثالثة 15 ألف جنيه 625 آلاف جنيه الرابعة 15 ألف جنيه 640 ألف جنيه الخامسة 15 ألف جنيه 650 ألف جنيه

وتقدم مجموعة جي بي غبور أوتو السيارة هيونداي أكسنتRP المجمعة محلياً موديل 2024 بدايةً من الفئة الأولى ببعض المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة.

وتحتوى الفئة الأولى من السيارة هيونداي أكسنتRP المجمعة محلياً موديل 2024 على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB.

وتقدم السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً موديل 2024 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى «فتحة سقف، وشاشة وسائط 7 بوصة وغيرها».

دعمت – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وجهاز تحديد المسافة الخلفية، ومثبت سرعة، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، وغيرها».