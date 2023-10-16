ارتفاع أسعار السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2024 المجمعة محلياً

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر صباح اليوم قائمة أسعار سيارات هيونداي الجديدة والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم، وشهدت قائمة أسعار سيارات هيونداي الجديدة الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، اختفاء جميع طرازات سيارات هيونداي المستوردة، وارتفاع أسعار سيارات هيونداي المجمعة محلياً، وطالت الزيادة الجديدة أسعار السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2024 المجمعة محلياً وفقاً لـ “قائمة أسعار سيارات هيونداي الجديدة”، الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو.

وبلغ مقدار الزيادة الجديدة على أسعار السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2024 المجمعة محلياً بدايةً من اليوم 3 سبتمبر نحو 15 ألف جنيه، وطالت الزيادة الجديدة جميع الفئات المطروحة من السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2024 المجمعة محلياً والتي تتوافر بـ 4 فئات من التجهيزات.

كانت مجموعة جي بي غبور أوتو، قد أخطرت شبكة موزعيها المعتمدين في الأول من سبتمبر الجاري بزيادة أسعار السيارة هيونداي أكسنت RP موديل 2023 وموديل 2024 المجمعة محلياً.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية في الجدول التالي الأسعار الجديدة لسيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2024 المجمعة محلياً بعد الزيادة الجديدة.

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2024

الفئة مقدار الزيادة موديل 2024 GL 15 ألف جنيه 725 ألف جنيه GL SR 15 ألف جنيه 735 ألف جنيه GL DAB+ABS 15 ألف جنيه 750 ألف جنيه GL HL 15 ألف جنيه 760 ألف جنيه

وتنتمي السيارة هيونداي إلنترا HD المجمعة محلياً موديل 2024 لفئة السيارات السيدان، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة من مجموعة جي بي غبور أوتو، فإن السيارة هيونداي إلنترا HD المجمعة محلياً يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

ودعمت السيارة هيونداي النترا HD المجمعة محلياً بدايةً من - الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي – جنوط 15 بوصة".

وزودت السيارة هيونداي إلنترا HD المجمعة محلياً – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى “نظام الحماية ضد السرقة – فتحة سقف كهربائية”.

تقدم السيارة هيونداي إلنترا HD المجمعة محلياً– الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها "وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD- وسائد هوائية للسائق للمقاعد الأمامية".

بينما تزيد الفئة الرابعة السيارة من هيونداي إلنترا HD المجمعة محلياً ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ من بينها "مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – فتحة سقف كهربائية – جنوط رياضية 16 بوصة".