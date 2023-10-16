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ثلاجات الآيس كريم تحفظ الجثامين.. لميس الحديدي: قصف معبر رفح جريمة دولية حماس تُصدر بيانًا عاجلاً بشأن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة
الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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صاروخ مختص بصناعة الفجوات رجّ المكان.. كواليس قصف منطقة معبر رفح

معبر رفح في الجانب
معبر رفح في الجانب الفلسطيني

كشف الدكتور رائد عبدالناصر، الأمين العام للهلال الأحمر المصري في شمال سيناء تفاصيل قصف إسرائيل لمعبر رفح للمرة الرابعة، قائلًا: "إن الهدف هدم البنية التحتية حتى يصعب إيصال المساعدات لسكان قطاع غزة، قائلًا: شعرنا بصاروخ رج المكان وكل الناس سمعته على بعد عشرات الكيلومترات".

وبين خلال برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أن الهدف من عملية القصف إصابة الطرقات داخل الجهة الفلسطينية من المعبر لتخريب الطريق وتحويله إلى فجوات عميقة لداخل الأرض حتى يصعب سير القوافل والشحنات من مصر إلى قطاع غزة.

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ولفت إلى أن مطار العريش بعد توجيهات القيادة السياسية استقبل أطنانا من المساعدات توافدت على مطار العريش من جميع أنحاء العالم ومن كل محافظات مصر وعبر خلال التحالف الوطني والهلال الأحمر المصري جميعها في محافظات شمال سيناء.


ومع تأخر فتح المعبر ومدى تعرض المساعدات للتلف مع تأخر عبورها لقطاع غزة، قال عبدالناصر: "فرق الهلال الأحمر مدربة لتصنيف تلك المساعدات بشكل دقيق فإذا كانت أدوية توضع في مخازن عبارة عن ثلاجات تابعة لوزارة الصحة أما المعونات الغذائية عبارة عن عبوات مجففة يصعب تعرضها للتلف ويتم حفظها في أماكن جافة".

 

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