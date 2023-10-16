غدا.. جنايات الجيزة تنظر في محاكمة موظف اختلس مبلغا ماليا من شركته

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا، محاكمة موظف بالشئون الإدارية بشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحي بالواحات البحرية، وذلك بتهمة اختلاس مبلغ مليونا و190 ألفا و626 جنيها من وظيفته.





وكشفت التحقيقات في القضية المقيدة برقم ۲۱۸4۹ لسنة 2020 جنايات الوراق والمقيدة برقم 60 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة وبرقم 43 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا ورقم 53 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهم في الفترة من 2017/9/9 حتى 2018/7/8 بدائرة قسم شرطة الوراق، قام بصفته موظفا عاما ومن مندوبي التحصيل " صراف شباك " بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته، تقدر بمبلغ 1190626،94 جنيه مليون ومائة وتسعين ألفا وستمائة سنة وعشرين جنيها وأربعة وتسعين قرنًا ) والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته، اختلاسها من عملاء الشركة قيمة استهلاك المياه لتوريده لجهة عمله، فاحتسبه لنفسه بنية تملكه على النحو المبين بالتحقيقات.



بينما أدلى المتهم خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه جريمة اختلاس مبلغ مالي، حيث قال: "أنا كنت شغال صراف شباك فى فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومكنش بيبقي معايا فلوس، وكنت باخد الفواتير المرتدة من المحصلين وكنت بخليها عندي لحد لما المشتركين يجوا ويدفعوا، واحصل منهم المبالغ المالية ومكنتش بوردها في الخزنة، ومسددتش المبلغ في دفتر التوريد والإيصالات.. دي كانت عهدتي ومكنش في حد بيجي يراجع ورايا أو على الفرع كله وإحنا اللي كنا بنراجع على شغلنا".



وتبين وجود عجز بعدد 3808 فواتير مياه مقدر قيمتها بمليون ومائة وتسعين ألفا وستمائة وستة وعشرين جنيها وأربعة وتسعين قرشا، وبالرجوع لبعض المشتركين قدموا فواتير مسددة للمتهم لم تورد قيمتها لخزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع الوراق محتبسًا قيمتها لنفسه إضرارا بالجهة المالكة.



أكد مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن تحرياته دلت على أن المتهم قد حصل قيمة فواتير المياه محل الواقعة، ولم يقم بتوريدها لخزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي واختلسها لنفسه مرتكبا الوقائع الثابتة بتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة.

وكشف أحد شهود العيان محمد.ع 35 عاما، محامي بالشئون القانونية بالشركة القابضة لمياه الشرب، أنه بمناسبة فحص بعض الشكاوى المقدمة من عملاء الشركة، تبين أن المتهم قد حصل قيمة فواتير مياه بصفته صراف شباك في شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع الوراق، واختلس المبلغ المالي المحصل لنفسه دون وجه حق ولم يقم بتوريده لجهة عمله.