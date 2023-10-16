جامعة المنصورة أولى الجامعات بالجمهورية علي مستوى مراكز الفنون بمهرجان الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة و الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية )، نتيجة مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات الموسم الرابع والذي تم بمشاركة ١٨ جامعة مصرية ( القاهرة - الأزهر - حلوان - قناة السويس - طنطا - المنوفية - دمنهور - الزقازيق - الاسكندرية - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - جنوب الوادي - الأقصر - حورس - المنصورة - كفر الشيخ).



وتضمنت النتيجة الثلاث مراكز الأولي في مجالات : ( الموسيقى - الكورال - المسرح - الفنون التشكيلية - الفنون الشعبية ).

وفى مجال الكورال (الغناء الجماعي) فازت بالمركز الأول/ جامعة المنصورة، المركز الثاني / جامعة القاهرة، المركز الثالث / جامعة الفيوم.



يذكر أن جوائز المهرجان تقدمها وزارة الشباب والرياضة للمشاركين بالفرق الفائزة وهي عبارة عن جوائز مالية للمركز الأول، والمركز الثاني، والمركز الثالث.



قام بالتحكيم أساتذة متخصصين في المجالات الفنية، حيث شارك في مجال الموسيقى والكورال كلا من دكتورة جيهان الناصر - دكتور أحمد العرباني - وكذلك دكتورة ابتسام مكرم.



وشارك فريق جامعة المنصورة تحت اشراف أحمد العشري مدير عام ادارة رعاية الطلاب، الدكتورة داليا خليفة مدير مركز الفنون بجامعة المنصورة مدرب الفريق المايسترو محمد حاتم