بلينكن ونتنياهو يختبئان من الصواريخ أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي.. فيديو

نقلت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، خبر انقطاع اجتماع الكنسيت الإسرائيلي بسبب ارتفاع صافرات الإنذار في تل أبيب، ودفعت صافرات الإنذار بنيامين نتنياهو،رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى الاختباء في الملاجئ، أثناء إلقاء نتنياهو لكلمة داخل الكنيست.

وبعد فترة دوت صافرات الإنذار مرة أخرى، لكن هذه المرة، كان بصحبته وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث دوت صفارات الإنذار أثناء اجتماع بلينكن، مع مجلس الحرب الإسرائيلي.

ووفقًا لـ"القاهرة الإخبارية"، فإن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، كشف أن بلينكن ونتنياهو احتميا بأحد التحصينات لمدة 5 دقائق عند انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب خلال اجتماعهما، بينما أعلنت فصائل فلسطينية إطلاق رشقة صاروخية على تل أبيب.