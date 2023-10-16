الداخلية تشن حملة مرورية بمحافظة الدقهلية

قامت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بتوجيه عدة حملات مرورية بمدينة المنصورة لضبط كافة المخالفات المرورية .

أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (186 مركبة توك توك – 1056 دراجة نارية – 923 مخالفة بدون لوحات – 484 مخالفة بدون رخصة قيادة – 459 مخالفة بدون رخصة تسيير – 25 مخالفة السير عكس الإتجاه).

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وجارى إستمرار الحملات.

كما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم.



وقدرت أعمال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا.



ويأت ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.



وكشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل ما نشر على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إدعاء (إحدى السيدات) بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على "كلب ضال" بإستخدام "عصا" وقتله ومحاولة التعدى عليها عقب قيامها بتصويره بمنطقة الهرم بالجيزة.



وبالفحص تبين أن الشاكية تقوم بجمع الكلاب الضالة بالمنطقة محل إقامتها وتقديم الطعام لهم أمام العقار سكنها مما آثار حفيظة الأهالى "من بينهم المشكو فى حقه" لقيام تلك الكلاب بمهاجمة ذويهم مما دعاهم للتعدى بعصا على أحدهم وقتله .. كما تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من الشاكية ضد المشكو فى حقه لقيامه بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب وذلك إثر توجيهها اللوم له لقيامه بالتعدى على أحد الكلاب الضالة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

