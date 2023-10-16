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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل البرتغال الرسمي لمباراة البوسنة والهرسك في تصفيات يورو 2024

البرتغال
البرتغال

أعلن الاسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال ، عن التشكيل  الذي يخوض لقاء البوسنة والهرسك مساء اليوم الاثنين على ستاد  بيلينو بولي ضمن منافسات  الأسبوع 8 في تصفيات يورو2024 .

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تشكيل البرتغال لمباراة البوسنة والهرسك

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو – جونكالو إيناسيو – روبن دياز – ديوجو دالوت

خط الوسط: دانيلو – برونو فيرنانديز – أوتافيو

خط الهجوم: رفائيل لياو – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس

موعد مباراة البرتغال و البوسنة والهرسك  في تصفيات يورو

من المقرر ان تبدأ مباراة البرتغال و البوسنة والهرسك مساء اليوم الاثنين 16 من شهر أكتوبر 2023 ، في  تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9.45 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.35 مساء بتوقيت الإمارات .

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