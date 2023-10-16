تشكيل البرتغال الرسمي لمباراة البوسنة والهرسك في تصفيات يورو 2024

أعلن الاسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال ، عن التشكيل الذي يخوض لقاء البوسنة والهرسك مساء اليوم الاثنين على ستاد بيلينو بولي ضمن منافسات الأسبوع 8 في تصفيات يورو2024 .

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تشكيل البرتغال لمباراة البوسنة والهرسك

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو – جونكالو إيناسيو – روبن دياز – ديوجو دالوت

خط الوسط: دانيلو – برونو فيرنانديز – أوتافيو

خط الهجوم: رفائيل لياو – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس

موعد مباراة البرتغال و البوسنة والهرسك في تصفيات يورو

من المقرر ان تبدأ مباراة البرتغال و البوسنة والهرسك مساء اليوم الاثنين 16 من شهر أكتوبر 2023 ، في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9.45 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.35 مساء بتوقيت الإمارات .