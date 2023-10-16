مصر تتعادل مع الجزائر وديا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخب مصر مع نظيره الجزائر بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، في إطار الأجندة الدولية للفيفا خلال فترة التوقف الحالية.

هدف منتخب مصر جاء بتوقيع حمدي فتحي في الدقيقة 62 من عمر المباراة بعدما نفذ تريزيجيه ركلة ثابتة استقبلها المدافع علي جبر بتمريرة رأسية إلى حمدي فتحي الذي لم يتوان بإسكانها شباك الجزائر.

وبينما ينتظر الجميع صافرة نهاية المباراة، خطف إسلام سليماني هدف التعادل لمنتخب الجزائر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليرسم التعادل نتيجة المباراة المثيرة.

وشهدت مباراة مصر والجزائر إثارة كبيرة من حيث الأداء الفني أو التشجيع الجماهيري في مدرجات هزاع بن زايد.

تلقى محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر، البطاقة الحمراء خلال مواجهة الجزائر الودية، التي تجمعهما في إطار الأجندة الدولية للفيفا خلال فترة التوقف الحالية.

وأشهر الحكم الإماراتي الذي يدير المباراة البطاقة الصفراء في وجه محمد هاني بسبب التدخل العنيف على أحمد توبة، لاعب الجزائر.

وطلبت تقنية الفيديو “الفار” من الحكم مراجعة حالة الطرد، لكن الحكم الإماراتي أصر على قراره ليغادر محمد هاني أرضية الملعب، ويكمل منتخب مصر المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 27.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي في منتصف الشهر المقبل لحساب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره الصومالي في نفس المسابقة.