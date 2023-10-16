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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

خالد النبوى يدخل «إمبراطورية ميم»

بوابة الوفد الإلكترونية

تعاقد خالد النبوى بشكل رسمى على مسلسل «إمبراطورية ميم» والمنتظر عرضه فى موسم رمضان 2024.

والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس والتى سبق وأن تم تقديمها فى فيلم سينمائى قدمتها سيدة الشاشة فاتن حمامة عام 1972 فى عمل سينمائى، وتحمل نفس الاسم وسوف يتم تقديمها فى شكل درامى، على أن يخوض به الماراثون الرمضانى 2024، ومن المقرر أن يتعاون معه ابنه نور.

كما ينتظر عرض فيلمه «أهل الكهف» الذى انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية وتدور أحداثه فى 3 عصور، ويتناول قصة أهل الكهف بمعالجة درامية ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم منهم محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، مصطفى فهمى، عبدالرحمن أبوزهرة، هاجر أحمد.

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