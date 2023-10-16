خالد النبوى يدخل «إمبراطورية ميم»

تعاقد خالد النبوى بشكل رسمى على مسلسل «إمبراطورية ميم» والمنتظر عرضه فى موسم رمضان 2024.

والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس والتى سبق وأن تم تقديمها فى فيلم سينمائى قدمتها سيدة الشاشة فاتن حمامة عام 1972 فى عمل سينمائى، وتحمل نفس الاسم وسوف يتم تقديمها فى شكل درامى، على أن يخوض به الماراثون الرمضانى 2024، ومن المقرر أن يتعاون معه ابنه نور.

كما ينتظر عرض فيلمه «أهل الكهف» الذى انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية وتدور أحداثه فى 3 عصور، ويتناول قصة أهل الكهف بمعالجة درامية ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم منهم محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، مصطفى فهمى، عبدالرحمن أبوزهرة، هاجر أحمد.