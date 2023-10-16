اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: الوفد يمتلك رؤية شاملة للنهوض بمصر

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: الوفد يمتلك رؤية شاملة للنهوض بمصر".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: الوفد يمتلك رؤية شاملة للنهوض بمصر

الإصلاح السياسي في المقدمة وبعض المواد الدستورية معطلة منذ 10 سنوات

الكنيست الإسرائيلي في مرمى صواريخ المقاومة الفلسطينية

الاحتلال يواصل المجازر ويطوق غزة بـ "الحزام الناري"

مصر تقود الجهود الدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية

"السيسي" يؤكد خطورة التصعيد العسكري في غزة وتهديده أمن واستقرار المنطقة

ضرورة الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني

د. وجدي زين الدين يكتب: مؤامرة التهجير لن تتحقق أبدًا