نشرة الحوادث| التحقيق مع متهمين بسرق شاشة وجهاز كمبيوتر من شقة .. وحبس سيدة متهمة بالنصب 4 أيام

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الجمعة وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.

التحقيق مع تشكيل عصابي سرق شاشة وجهاز كمبيوتر من شقة

تباشر النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الأثنين، التحقيق مع تشكيل عصابي متهمين بسرقة شقة سكنية سكنية بمنطقة الشرفاء في عزبة النخل، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة يفيد بتحرير مصطفى عثمان المحضر رقم 25428 لسنة 2023 بسرقة شقة سكنية بمنطقة الشرفاء في عزبة النخل التابعة لقسم شرطة المرج.

وتبين أن 5 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وأمكن تحديد مكان تواجد المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج من ضبط المتهمين، بعد تفريغ الكاميرات في المنطقة بمساعدة الأمين تامر فراج، وبحوزتهم المسروقات والتي كانت عبارة عن شاشة تليفزيون وجهاز كمبيوتر كامل وأموال نقدية وعدد من الأجهزة المنزلية الصغيرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



حبس ربة منزل متهمة بالنصب على مواطن 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة في واقعة نصب على مواطن في سيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على السيارة وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وبيان إذا كان هناك وقائع مشابه من عدمه.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة قيام ربة منزل بالنصب على مواطن في سيارة، حيث قال المبلغ في بلاغه أنه قام بشراء سيارة منها مقابل مبلغ مالى بموجب عقد إبتدائى لحين الإنتهاء من تسجيل العقد وسداد باقى المبلغ في محافظة القليوبية.

وذكر أنه فوجئ بحضور أحد الأشخاص يخبره بأنه مالك السيارة ، والبائعة المذكورة قامت بإستئجار السيارة منه ولم تردها مرة أخرى وقام بأخد السيارة.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكبة الواقعة واعترفت بإرتكابها الواقعة بقصد النصب والاحتيال على الشاكى والحصول منه على المبلغ المالى المشار إليه وبإرشادها تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وابنها فى حادث بطريق مطروح

شهد طريق الإسكندرية مطروح الساحلي حادث انقلاب سيارة، أسفر مصرع سيدة وإصابة زوجها وابنها، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بتعرض سيارة للانقلاب بالكيلو 45 طريق مطروح إسكندرية أمام قرية رأس الحكمة وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع.

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزي أخطارا بوصول جثة هامدة باسم أمینة ا. ع 45 سنة، كما استقبلت المستشفى 2 مصاب الزوج السيد ف. ع 47 سنة، والابن عبد الرحمن ا. ف 15 سنة، ويعانون من سحجات متفرقة بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم والجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.



القبض على 5 متهمين بسرقة شقة بمنطقة الشرفاء في المرج



تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي .

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة يفيد بتحرير مصطفى عثمان المحضر رقم ٢٥٤٢٨ لسنة ٢٠٢٣ بسرقة شقة سكنية بمنطقة الشرفاء في عزبة النخل التابعة لقسم شرطة المرج.

وبالفحص تحت إشراف اللواء طه فودة، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة تبين أن 5 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وأمكن تحديد مكان تواجد المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج من ضبط المتهمين، بعد تفريغ الكاميرات في المنطقة بمساعدة الأمين تامر فراج، وبحوزتهم المسروقات والتي كانت عبارة عن شاشة تليفزيون وجهاز كمبيوتر كامل وأموال نقدية وعدد من الأجهزة المنزلية الصغيرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



الداخلية تكشف تفاصيل جريمة الغربية



نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (نجار ، مقيم بدائرة المركز) بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز (تم إنتشالها) .

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سائقين وعاطل ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة المركز) .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) .

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة، واشاروا أنهم إتفقوا على إستدراج المجنى عليه بسيارته لمكان العثور وإجباره على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة إثر خلافات مالية بينه وأحدهم وحال مقابلتهم حدثت مشادة كلامية قام على إثرها أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه من (بندقية خرطوش) فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، ثم قاموا بإلقاء جثته بالمجرى المائى وأرشدوا عن سيارة المجنى عليه المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

