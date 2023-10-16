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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

بمناسبة أكتوبر الوردي ..

بنك قناة السويس يدعم السيدات العاملات للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالتعاون مع بهية (صور)

بنك قناة السويس يدعم
بنك قناة السويس يدعم العاملات للكشف المبكر عن السرطان

نظم بنك قناة السويس بالتعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، فاعلية خاصة لموظفات البنك تحت عنوان "عشان ليكي كل الأهميه اطمني مع بهية" احتفالا بشهر التوعية عن سرطان الثدى والذي يتم الاحتفال به في شهر أكتوبر من كل عام.


شملت الفاعلية تنظيم زيارة للمستشفى ضمت مجموعة من السيدات العاملات بالبنك لإجراء الكشف الطبي المجاني، بجانب تنظيم ندوة توعية، بالتعاون مع مؤسسة بهية، وتم شرح أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، والتعرف على طرق العلاج المتاحة، وكيفية الوقاية منه، كما تم توزيع هدايا تذكارية من البنك للمحاربات.

يأتي ذلك حرصاً من البنك على دعم صحة السيدات العاملات وتسهيل اتخاذ خطوة الفحص  المبكر والاطمئنان على صحتهم.


وسبق لبنك قناة السويس خلال عام 2019، تنفيذ محاضرات توعية وكشف مجاني لموظفاته داخل مقر البنك، انطلاقا من إيمان البنك بالدور الهام للمرأة المصرية  و دعمة للصحة.

وتعد مؤسسة بهية أكبر مؤسسة في مصر متخصصة في الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، إذ تقدم المؤسسة خدماتها مجانًا للسيدات في جميع أنحاء مصر. 

جدير بالذكر أن بنك قناة السويس قام بدعم مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي،بالمساهمة في كفالة جزء من  تكلفة الجهاز الطبي الهام (Incubator) والذى سيكون متواجد بمعمل الميكروبيولوجي بمستشفى بهية الشيخ زايد.

 



كما أتاح بنك قناة السويس إمكانية التبرع لمؤسسة بهية من خلال القنوات الإلكترونية المقدمة من البنك (SCB E –WALLET) وخدمة الإنترنت البنكي، أو عن طريق الدفع عبر حساب مؤسسة بهية رقم 66666666  في جميع فروع بنك قناة السويس الـ 50 على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار إدراك البنك لدوره المجتمعي نحو كافة أفراد المجتمع، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة من خلال تقديم الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدني والتي تلعب دورا هاما في دعم ومساندة المجتمع المصري.

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