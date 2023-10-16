الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قمة القاهرة للسلام.. محاولة مصرية لنزع فتيل حرب شاملة في المنطقة (فيديو)

السيسي يجتمع مع بلينكن
السيسي يجتمع مع بلينكن أمس

 ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية وإقليمية واسعة ستعقد يوم السبت بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 ومنذ بدء العملية العسكرية غير المسبوقة ضد قطاع غزة التي شنتها قوات الاحتلال يوم السبت الماضي، واصلت الحركة العربية احتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد من أجل إنقاذ أرواح المدنيين وتخفيف معاناة سكان غزة.

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 وبالنظر إلى دور مصر في القضية الفلسطينية، برزت جهودها في المقدمة عندما ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اتصالات طويلة مع العديد من قادة العالم، التدابير الممكنة لاحتواء الأزمة ووقف تصعيدها.

 

 ثقل القاهرة:

 ونظرًا لثقل القاهرة ودورها التاريخي في القضية الفلسطينية، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مكالمات، بما في ذلك من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس فرنسا، ورئيسي وزراء بريطانيا العظمى وهولندا وقادة آخرين، ذكر خلالها أنه سيتم التوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة للمشكلة الفلسطينية. 

 وشدد على ضرورة اتباع طريق الهدوء وخفض التصعيد والعمليات العسكرية، مع التأكيد بشكل كامل على أن حل المشكلة هو السبيل لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

 

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