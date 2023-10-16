انطلاق أول أفواج البرنامج الرئاسي "أهل مصر" داخل شرم الشيخ

انطلقت صباح، اليوم أولى، أفواج البرنامج الرئيسي أهل مصر داخلي بمدينة شرم الشيخ والتي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، يشمل البرنامج لقاءات حوارية وجلسات نقاشية وبرنامجا ترفيهيا للأماكن المميزة بالمدينة.

تهتم وزارة الشباب والرياضة ببرنامج أهل مصر لترسيخ التواصل المستمر مع المحافظات الحدودية وتنفيذ برامج ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لأهم المعالم السياحية التاريخية.

كما تكمن أهمية تلك الرحلات في زيادة الوعي والانتماء لدى أبناء الوطن وتكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها تنمية روح الأخوة والتعاون والصداقة من خلال اللقاءات، ورحلات أهل مصر.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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