تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي ونظيره الفلسطيني

تلقى الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، بحثا خلاله آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وأشاد عباس خلال الاتصال بدعم موسكو للشعب الفلسطيني، مُؤكدًا ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الفلسطينية عقب المحادثات بين الرئيسين.

وجاء في البيان أن "الرئيس الفلسطيني أشاد في حديث مع بوتين بموقف روسيا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والسلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط وفقًا للقرارات الدولية".

وأعرب عباس عن تعازيه لأسر المواطنين الروس الذين قضوا خلال تصاعد التوتر في قطاع غزة.

وخلال المكالمة الهاتفية، صرح الرئيس الفلسطيني أيضًا "بالحاجة إلى وقف الهجمات على السكان المدنيين، وإنشاء ممرات آمنة لإيصال الأدوية والمواد الغذائية إلى غزة، وتوفير المياه والكهرباء لسكان القطاع".

كما أشار بيان القيادة الفلسطينية إلى أن بوتين أعرب عن تعازيه لأسر الفلسطينيين الذين قتلوا في التصعيد في غزة، كما أعاد الرئيس الروسي التأكيد على ضرورة وقف الأعمال العدائية في غزة وطرد الفلسطينيين من أراضيهم.

بوتين يُعلن استعداد روسيا لتنظيم ترحيل المواطنين من إسرائيل وفلسطين:

دعا الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، جميع الروس الراغبين بمغادرة منطقة الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية إلى الاتصال بسفارة بلادهم بسرعة من أجل هذا الغرض، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء الجمعة.

وأكد الرئيس بوتين للصحفيين أن روسيا مستعدة لتنظيم عمليات ترحيل المواطنين من إسرائيل وفلسطين في أي وقت عندما تتهيأ الظروف المناسبة لذلك.