الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

صواريخ المُقاومة الفلسطينية تُجبر موكب نتنياهو على التوقف في الطريق

نتنياهو
نتنياهو

 توقف موكب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، إذ كان في طريقه إلى كريا، بسبب صافرات إنذار في الطريق، وأجبر الموكب على الاختباء وحماية نتنياهو، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

 جاء ذلك بعد انطلاق صافرات الإنذار في الكنيست الإسرائيلي وتل أبيب والقدس المُحتلة.

 وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

 وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار في الكنيست الإسرائيلي وتوقف الجلسة للمرة الثانية خلال ساعة.

 وحسب صحيفة "هاآرتس" العبرية، دوت صافرات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل.

 حزب الله اللبناني يضرب مواقع إسرائيلية بالأسلحة المُباشرة والمُناسبة:

 أصدر "حزب الله" اللبناني، بيانًا أكد فيه أن "مجاهديه استهدفوا خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المُباشرة والمُناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة"، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الإثنين.

 وقال "حزب الله" في بيانه: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع اسرائيلية وهي: ‏موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة". ‏

 واستهدف "حزب الله كاميرات المراقبة وأجهزة التعقب والرصد في موقع الجرداح الاسرائيلي مقابل بلدة الضهيرة في القطاع الغربي جنوب لبنان".

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