المدن مقبرة القوات.. ماذا سيجد جيش الاحتلال في غزة؟ (فيديو)

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الأزمة الفلسطينية تزداد سخونة وقد تتفاقم، وأن عقد قمة سلام أمام القادة الدوليين يوم السبت المقبل لبحث الأزمة الحالية المستعرة في قطاع غزة يدل على دور مصر الرئيسي في المنطقة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "قاعة التحرير"، الذي يبث على قناة صدى البلد، قال إن قرار الرئيس السيسي الذي اتخذه مجلس الأمن القومي يظهر أن مصر دولة مؤسسات، مشيرًا إلى أن القرار يؤكد أن مجلس الأمن المصري هو المجلس الأعلى الذي يتخذ قرارات مصيرية في مصر.

وأضاف أن كل عضو في مجلس الأمن القومي قام بتحليل موقفه من الأزمة واختصاص وزارته، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس ترقى إلى ما يلي “النظر في تطور ومستقبل المشكلة الدولية والفلسطينية، وخفض التصعيد ووقف تصعيد الهجمات على المدنيين، ومواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين وتقديم الدعم اللازم”.

ولفت إلى أن قمة السلام، التي ستعقد يوم السبت المقبل في مصر، تتطلب جهود متضافرة ورؤية للأزمة الإقليمية، لدينا إيران، التي يمكن أن تدخل منطقة الصراع ويجب أن تأتي إلى قمة السلام، وكذلك سوريا ولبنان وقطر وغيرها.

وأشار إلى أن القمة المقبلة تدل أنه بالرغم من الوضع الاقتصادي الذي تقع فيه مصر، إلا أنها ذات أهمية كبيرة في المنطقة.

وثمن المفكر الاستراتيجي بث لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الأزمة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي رفض دخول الأجانب إلى معبر رفح بشرط فتح الحاجز ووصول المساعدات إلى قطاع غزة.

مقبرة الجيوش:

وتابع: “الرئيس السيسي أكد لبلينكن أنه عاش بجوار اليهود في القاهرة، وأنه لا توجد فروق بين المسلمين والمسيحيين واليهود، وأنه يحترم اليهود، لدينا عقيدة، والعالم يمنع التطرف”.

واختتم: “لو حدث الهجوم البري ستخسر إسرائيل كثيرًا؛ لأن الهجوم على المدن يعد مقبرة للجيوش، وهذا ما حدث للإسرائيليين خلال هجومهم على السويس وتم حرق دباباتهم المتواجدة على مدخل السويس، وإسرائيل تنتظر الموقف الأمريكي، وقد يأتي جو بايدن الفترة المقبلة؛ بالتزامن مع تغير الأحداث”.

