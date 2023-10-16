منتدى عربي برازيلي للأمن الغذائي ديسمبر المقبل

تحت عنوان "الزراعة المستدامة واللوجستيات الخضراء"

اعلنت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بدولة الامارات والغرفة التجارية العربية البرازيلية تنظيم المنتدي العربي البرازيلي للأمن الغذائي تحت عنوان (الزراعة المستدامة واللوجستيات الخضراء)، يوم7 ديسمبر المقبل.

وفي هذا الاطار زار وفد من اللجنة المنظمة للمؤتمر والذي ضم كل من شاهين الشاهين المستشار الاقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية وخالد الجاسم رئيس اللجنة المنظمة وفايز العطر نائب رئيس اللجنة القاهرة وذالك لتقديم الدعوات للجهات المعنية في جمهورية مصر العربية لحضور والمشاركة في المنتدى

وقال شاهين علي شاهين المستشار الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق واليمن بالغرفة التجارية العربية البرازيلية، ان المؤتمر يأتي بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP 28.

يعقد المنتدى بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، ووزارة الزراعة البرازيلية، وجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية واتحاد غرف الامارات والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمار "ABEX Brazil".

ودعا شاهين خلال زيارته للقاهرة هذا الأسبوع، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، للمشاركة في المنتدى وترشيح متحدثين عن العلاقات المصرية البرازيلية في مجال الزراعة والأمن الغذائي،

وأوضح شاهين ان المنتدى يهدف إلى تعميق التعاون بين الدول العربية والبرازيل، وتوحيد الجهود من أجل نظم غذائية أكثر مرونة واستدامة، ارتكازا على صناع التغيير والمبتكرين من أصحاب الأعمال العرب والبرازيليين لقيادة الدفة نحو مستقبل آمن للغذاء.

وأضاف ان الدول العربية تحتل المرتبة الثالثة في قائمة أكبر المستوردين للمنتجات البرازيلية، وحققت صادرات البرازيل من المنتجات الغذائية للدول العربية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، لتسجل 8.92 مليار دولار عام 2021، تمثل 62 % من إجمالي صادرات البرازيل للدول العربية، بمعدل نمو 9.5 % عن عام 2020.

من جانبه رحب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بالتعاون مع غرفة الفجيرة الإماراتية، والمشاركة في هذا المنتدى الهام، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات أثبتت أهمية تأمين الدول لاحتياجاتها من الغذاء، والبرازيل واحدة من كبري الدول المنتجة للغذاء ويوجد فرص واعدة لزيادة التبادل التجاري بينها وبين كافة الدول العربية.

وقال مايكل جمال المدير الإقليمي لمكتب غرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، سنعمل على التنسيق مع غرفة الفجيرة لإنجاح المنتدى، وخاصة ان مصر في المرتبة الثالثة بين الدول العربية المستوردة من البرازيل، بعد الإمارات والسعودية والأولي أفريقيا.