موعد ومكان حفل نانسي عجرم في الإمارات

تستعد الفنانة نانسي عجرم لحفلها الغنائي الجديد في الإمارات، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك، ويضم عددا كبيرا من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل نانسي عجرم في الإمارات نوفمبر 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 11 من نوفمبر القادم على مسرح المجاز في الشارقة، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

أحدث أغاني نانسي عجرم تيجي ننبسط

كانت أحدث الإصدارات الفنية لـ نانسي من خلال كليب “تيجي ننبسط”، الذي سجل أكثر من 12 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”

وتقول كلمات الأغنية “حيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست آه حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست هيست هات ايدك فوق كتافي ونلف الدّنيا لفّ لف و تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه آه نركنه على أي رفّ رف حبيبي ما تفكنا م الشكليات فُكنا حايقولوا يعني إتجننوا طب ما يقولوا إتجننوا ماحدشِ ليِه حاجة عندنا عندنا ليِه حاجة عندنا حبيبي تيجي نفتكس كلام حُب جديد يتِلمس غنوة نقولها لبعضنا فرحة تكون من قلبنا رقصة جديدة بتترقص بتترقص اه يا حبيبي تترقص تترقص هات ايدك فوق كتافي ونلفّ الدنيا لفّ لف و تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدّنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه انا سيبه نركنه على ايّ رفّ رف رفّ رفّ رف حبيبي تيجي نِنبسط ننبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست عادي عادي عادي لو هيست عادي عادي هيست عادي لو هيست هيست عادي عادي عادي عادي عادي لو هيست عادي عادي لو هيست هيست عادي لو هيست ”.