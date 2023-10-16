السيطرة علي حريق داخل فندق بالغرقانة فى شرم الشيخ

اندلع حريق بسكن اسطف فندق ايلاند ڤيو بالمنتزه التابعة لحي الغرقانة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة علي الحريق.

وتلقي اللواء محمد كامل العناني مدير أمن جنوب سيناء بلاغا يفيد بحريق بسكن اسطف فندق ايلاند ڤيو بالمنتزه بحي الغرقانة بمدينة شرم الشيخ..

وعلي الفور أنتقلت الي مكان الحادث سيارات الحماية المدنية و سيارات الاسعاف ، و بالفحص تبين ان الحريق بسكن مكون من طابقين بالدور الثاني داخل غرفه وتم إخماد الحريق من قبل العاملين بالفندق.

كما أسفر الحادث عن اصابة كلا من بالاختناقات نتيجة عملية الاطفاء:-

1. محمد محمود بدر-48-الغربيه

2. كرم مجدي رمضان-22-الجيزة

3. احمد رفعت عبد الناجي -27-اسيوط

4. عادل احمد ابو يوسف -19-المنوفيه

5. محمد عبد الرحمن القط-40-كفر الشيخ



وتم تحرير محضر بالواقعة، و الذي أشار بعد وجود خسائر بشرية .