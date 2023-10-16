استمرار فعاليات المعسكرات التدريبية لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بجنوب سيناء

تستمر مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، في فاعليات المعسكر التدريبي الأول لبرنامج تمكين الفتاة الرياضة من أجل التنمية والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالاستاد الرياضي بالطور.

يشمل المعسكر عقد ورش عمل تدريبية للفتيات ومناقشة العادات الصحية وكيفية حل المشكلات وكيف تكون الفتاة مثلًا يحتذى به والحقوق والواجبات والتواصل مع الآخر وكيفيه تحقيق الأهداف وكيفية الشعور بالآخر وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد.

برنامج الرياضة من أجل التنمية بجنوب سيناء..

يهدف المشروع إلى نشر العديد من الرسائل منها تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء على الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كظاهرة ختان الإناث وزواج الأطفال من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع، وبدعم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

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