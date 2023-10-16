انطلاق بطولة العالم للشطرنج للناشئين بشرم الشيخ

بمشاركة 70 دولة..

انطلقت فاعليات بطوله العالم للشطرنج للناشئين بمدينة السلام بحضور اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ و محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب بمحافظة جنوب سيناء.

حيث أكد على جاهزية المنشآت الرياضية بالمركز لاستضافة كافة المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، ومدى الالتزام بتوفير كامل الإمكانات لإنجاح هذه البطولات .

كما أشار الي ان المديرية لا تدخر جهد للوصول بالرياضة داخل المحافظة الي اعلي مستوي و النهوض بالمنشآت الرياضية لتمثيل اسم مصر في ظل وجود قياده سياسيه تهتم بالرياضه وتعتبرها أمن قومي .

الجدير بالذكر ان البطوله تقام خلال الفترة من 14 حتى 27 أكتوبر 2023 بمشاركة ١٣٥٠ مشارك منهم ٧٠٠ لاعب ولاعبة من ٧٠ دولة.

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