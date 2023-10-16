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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بمشاركة 70 دولة..

انطلاق بطولة العالم للشطرنج للناشئين بشرم الشيخ

انطلاق بطولة العالم
انطلاق بطولة العالم للشطرنج للناشئين بشرم الشيخ بمشاركة ٧٠ د

انطلقت فاعليات  بطوله العالم للشطرنج للناشئين بمدينة السلام بحضور اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ و محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب بمحافظة جنوب سيناء.

حيث أكد على جاهزية المنشآت الرياضية بالمركز لاستضافة كافة المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، ومدى الالتزام  بتوفير كامل الإمكانات لإنجاح هذه البطولات .

كما أشار الي ان المديرية لا تدخر جهد للوصول بالرياضة داخل المحافظة الي اعلي مستوي و النهوض بالمنشآت الرياضية لتمثيل اسم مصر في ظل وجود قياده سياسيه تهتم بالرياضه وتعتبرها أمن قومي .   

الجدير بالذكر ان البطوله تقام خلال الفترة من 14 حتى 27 أكتوبر 2023 بمشاركة ١٣٥٠ مشارك منهم ٧٠٠ لاعب ولاعبة من ٧٠ دولة.

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الجريدة الورقية