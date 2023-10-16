العلامات الأولى للخرف تبدأ عند الكلام.. طبية توضح

هناك أنواع مختلفة من الخرف، ويمكن لكل منها أن يؤثر على الكلام بشكل مختلف، ويمكن أن يساعد تشخيص الخرف مبكرًا في اتخاذ قرارات مهمة بشأن دعم العلاج والرعاية ولكي يحدث هذا، من المهم التعرف على العلامات المبكرة.

قد تظهر العلامات الأولى للخرف في قدرات الشخص على الكلام واللغة ويمكن للأنواع المختلفة من الخرف أن تؤثر على الكلام بشكل مختلف.

يسبب مرض الزهايمر النوع الأكثر شيوعًا من الخرف

في مرض الزهايمر، لا تتأثر قدرة الشخص على تكوين الكلام نفسه حتى مراحل لاحقة من المرض، ولكن مشاكل الذاكرة الكامنة وراء المرض تؤدي إلى تكرار الكلام وقد تكون مشاكل اللغة والتواصل من الأعراض المبكرة لبعض أنواع الخرف النادرة، مثل الخرف الجبهي الصدغي أو الخرف الدلالي.

ويحدث غالبًا أنه في المراحل المبكرة من المرض، يواجه الشخص صعوبة في العثور على الكلمة الصحيحة لوصف شيء ما ويحاول التعويض عن ذلك باستخدام كلمات أبسط أو أقل دقة، وتقول طبيبة الأعصاب ألكسندرا أليخينا لـ MedicForum: "يمكن أن يسبب الخرف الذي يؤثر على الجزء الأمامي من الدماغ تغيرات في الشخصية يمكن أن تنعكس في الكلام، على سبيل المثال، في التعليقات غير المناسبة أو غير الحساسة اجتماعيًا".

يمكن أن تنشأ مشاكل في النطق لأن الشخص لا يفهم ما يقال له ويُطلق على هذا أحيانًا اسم مشكلة "التقبل"، وقد تنشأ الصعوبات من الصعوبات "التعبيرية"، عندما يفهم الشخص سؤالا ما ولكن لا يستطيع العثور على الكلمات المناسبة للإجابة عليه. وتسمى مثل هذه المشاكل عسر الكلام. كل هذه المشاكل يمكن أن تؤدي إلى الارتباك أو الإحباط أو عدم التنظيم.