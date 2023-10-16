عاجل
دمار بمستودعات "الأونروا" شمال غزة جراء القصف الإسرائيلي (شاهد)
الإثنين 16 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حصيلة إيرادات فيلم "سكر" في آخر ليلة عرض

سكر
سكر

بلغت إيرادات فيلم سكر للفنانة ماجدة زكي، في شباك التذاكر أمس، الأحد، 52،747 جنيه، وذلك ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

 

تفاصيل فيلم سكر


وتدور الأحداث في إطار موسيقيّ وعائلي داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى (سكّر) تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال. حيث تدير الملجأ سيدة غليظة وتابع لها ذو نوايا سيئة.

يشار إلى أن يضم فيلم سكر مجموعة كبيرة من الفنانين مع الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، منهم: ريهام الشنواني، حلا الترك، وديمة أحمد، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام، أحمد سعد، علاء زينهم، ماريا جمعة، عباس أبو الحسن، محمد دياب، والفيلم مأخوذ عن رواية صاحبة الظل الطويل للكاتب جين ويبستر، وتحت قيادة المخرج تامر المهدي.

 

الفنانة ماجدة زكي


جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ماجدة زكي مسلسل هجمة مرتدة، بطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، علي قنديل، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

 

 وتم عرض مسلسل هجمة مرتدة عام 2021، يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم.

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

أحمد سويلم ضيف صالون الأوبرا الثقافي.. الأربعاء

مد فترة التقديم في مسابقة "المواهب الذهبية" لهذا الموعد

"البعبع"|إيرادات ضعيفة للفيلم في شباك التذاكر أمس

حصيلة إيرادات فيلم "وش في وش" بـ آخر ليلة عرض

"فوي فوي فوي"| تعرف على إيرادات الفيلم في شباك التذاكر

تفاصيل الصالون الثقافي بمكتبة مصر الجديدة.. غداً

الساقية تستضيف حفل إيقاعات شرقية على مسرحها.. الأربعاء
الجريدة الورقية