أبرز صيحات فساتين زفاف في أسبوع نيويورك لخريف 2024

رصدت عدسات الصحافة والإعلام أبرز عروض الأزياء العالمية المشاركة خلال أسبوع نيويورك لخريف 2024، لتخطف القلوب والأنظار لتصاميم فساتين زفاف المفعمة بالرقي والنعومة في آن واحد.

وشهد أسبوع نيويورك لخريف 2024 أبرز صيحات فساتين زفاف للعروس العصرية الباحثه عن الجاذبية والرقي، وهذا ما قدمه دور الأزياء العالمية المتخصصة في صناعة أزياء العرائس خلال اطلاقها مجموعاتها الجديدة.

وسيطرت 6 صيحات مختلفة من تصاميم فساتين الزفاف لتكشف عن الموضة الرائجة في موسم خريف 2024، وكان للإبداعات اللبنانية حضوراً لا يمكن تجاهله، كوني أول من يشاهد أحدث الموديلات لعلها تكون بمثابة الدليل الذي يساعدك في اختيار فستان زفافك.

رهافة الدانتيل تطغى على فساتين الزفاف

قدم مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد تصميم جديد يخطف به صاحبات الذوق الملائكي، ليستعين بالدانتيل في تصاميم فساتين زفاف خريف 2024 وهذا ما وضح في أسبوع نيويورك للعرائس.

قدم زهير مراد أبرز موديلات فساتين الزفاف بتوقيع الدانتيل ليبدع في تصميم فستان تميز بالتنورة الإمبراطورية عالية الخصر وفتحة الصدر الـ Heart Neck والأكمام الطويلة المصممة من الدانتيل، كما زين الدانتيل أطراف الطرحة الطويلة، نرشح هذا الفستان للعروس النحيفة، أو التي ترغب في إخفاء البطن، فالخصر العالي سيخفي عيوب الجسم.

الفيونكات لا تزال تزين فساتين الزفاف

تعد صحية الفيونكات من أبرز الصيحات التى طغت على تصاميم فساتين زفاف 2023-2024 لتضيف لها نعومة ورقي التي اتسمت به صاحبات الذوق الرفيع في الزمن القديم.

ومزجت الفيونكات بين نعومة الكلاسيكية وبساطة العصرية في تصاميم فساتين زفاف خريف 2024.

وبدت تصاميم فساتين الزفاف منقوشه ومحددة الخصر، ليخطف تصميم فستان زفاف المنفوش ومحدد الخصر المزين بالدانتيل وفيونكة كبيرة على الصدر مع التوب؛ ليعكس رشاقة قوام العروس ليلة زفافها.

وأبدعت مصممة الأزياء ريم عكرا في تصميم فستان المنفوش المناسب للعروس صاحبة جسم الكمثرى حيث تساهم الفيونكة في إكساب الصدر النحيل عرض أكبر، وتخفي التنورة المنفوشة الجزء السفلي الممتلئ من الجسم.



الكشاكش نجمة أسبوع نيويورك للعرائس

تصدرت موضة الكشاكش منصات عروض أسبوع نيويورك للعرائس لتكن الخيار الأمثل أمام العروس صاحبة الذوق المتمرد الخارج عن المألوف.

وجاء تصميم فستان الزفاف بصيحة الكشاكش مطرز باللؤلؤ المتناثر على الصدر والأكمام الطويلة الشفافة من مجموعة ماركة إينس دي سانتو Ines Di Santo، هذا التصميم مزدحم التفاصيل يناسب العروس النحيفة.

التطريز البارز يزين فساتين زفاف 2024

قدمت آن بارج تصميم جديد من فساتين الزفاف المفضلة لدى العروس العاشقة لموضة التطريزات البارزة؛ لتبدع في تصميم فستان زفاف بقصة حورية البحر، ومزود بتنورة خلفية ومميز بأكمامه الطويلة والقبة الـ Heart Neck، ونرشحه للعروس النحيفة صاحبة القامة القصيرة.

أكمام الجرس تعود في خريف 2024

ولافتت موضة أكمام الجرس في تصاميم فساتين زفاف خريف 2024 الأنظار لتكن الأخيار الأفضل لدى صاحبات الذوق الراقي.

وقدمت ماركة جيني يو فستان ساتان سادة محدد للقامة ويتسع تدريجيًا من عند الركبة ومصمم بفتحة صدر مربعة وأكمام الجرس المتطايرة، نرشح هذا التصميم للعروس صاحبة جسم الساعة الرملية لأنه يبرز إنحناءات الجسم والخصر النحيل، كما يناسب العروس القصيرة.

فساتين الزفاف المصممة بياقات عالية

وسبق ونالت فساتين الزفاف صاحبة اللياقة العالية إعجاب شديد خاصة لمحبات الذوق الراقي وهذا ما وضح في دور الأزياء العالمية بأسبوع نيويورك لخريف 2024.

وتألقت عارضة ماركة نادية مانجاريز Nadia Manjarrez بفستان فائق الأناقة تميز بقصته المنسدلة في نعومة على الجسم والياقة والأكمام الدانتيل، يناسب هذا الموديل العروس القصيرة، فقط تجنبيه في حال كنتِ ترغبين في فستان ينحف الصدر لأن القبة المربعة مع الدانتيل سيزيد من مشكلتك.