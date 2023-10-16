تأجيل مهرجان فلسطين الوطني للمسرح 2023

لا زالت قائمة تأجيلات الأحداث الفنية تضم عدد من القرارت الجديدة، تضامنًا مع الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين .

بيان تأجيل فعاليات مهرجان فلسطين الوطني للمسرح 2023

وياتي التأجيل هنا من داخل الأراضي الفلسطينية، حيث قررت وزارة الثقافة تأجيل فعاليات مهرجان فلسطين الوطني للمسرح الذي كان من المفترض إقامتها في الفترة بين 25 حتى 30، لأجل غير مسمى.

تضمن بيان إدارة مهرجان فلسطين الوطني للمسرح الآتي:"نظرًا للعدوان الوحشي الغاشم الذي يشنه جيش الاحتلال على أهلنا وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا ومقومات حياتنا وإنسانيتنا في قطاع غزة الأشم، فقد تقرر تأجيل الدورة الرابعة لمهرجان فلسطين الوطني للمسرح لحين إشعار آخر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وأمنيات الشفاء العاجل للجرحى".

فعاليات مهرجان فلسطين الوطني للمسرح قبل التأجيل

ومن الجدير بالذكر ان المهرجان قد أعلن استعداداته في الـ 4 من سبتمبر الماضي، وكشفت وزارة الثقافة الفلسطينية عن قائمة العروض المشاركة في المهرجان وهم:"مسرحية المهرج، الرجال لهم رؤوس، القصة مريضة، رحلة جوية، رهين الجسد، زوج 2070، مترو غزة، وأحلام مدمرة".