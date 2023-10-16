"المحامين" تندد بالاحتلال الإسرائيلي وتدعم الشعب الفلسطيني

انطلقت الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المحامين، صباح اليوم الاثنين، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتجمع العشرات من المحامين للهتاف ضد الاحتلال والمجازر التي تتم على الأرض المحتلة، وارتدى المتضامنين الوشاح الفلسطيني، وذلك أمام نقابة المحامين، وشارك في الوقفة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة منهم ناصر العمري، ومحمد الكسار ومحمد عبد الوهاب، ومحمد كركاب وماجد حنا، وعيسى أبو عيسي.

وكانت أعلنت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي، غدًا الإثنين الموافق 16 أكتوبر، اعتبارًا من الساعة الحادية عشر صباحًا ولمدة ساعة.

وتأتي هذه الوقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كل الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

وسوف يتم تواجد سيارات التبرع بالدم، وذلك للتبرع بالدم لصالح شعبنا في فلسطين.