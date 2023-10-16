محافظ قنا يُتابع مبادرة خفض السلع ويُصادر لحومًا مجهولة المصدر

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، جولة ميدانية علي أسواق الخضروات والفاكهة ومحلات السلع الغذائية لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية"، وقرر المحافظ التحفظ على كميات من مفروم اللحوم الحمراء مجهولة المصدر.

وتأت جولة المحافظ لمتابعة المبادرة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

رافق المحافظ، أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية .

وتابع المحافظ، أسواق الخضروات والفاكهة ومحلات بيع اللحوم والسلع الغذائية بمنطقة السهاريج، ومنافذ بيع السلع الغذائية بمنطقة بنزايون بمدينة قنا، للتأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين

وشدد المحافظ، علي رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري لتكثيف المرور الميداني على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحال التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع بأسعار مخفضة.

وقال المحافظ، إن السلع الأساسية التي ستتضمنها المبادرة تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، إضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة مشيرا إلى أن التخفيضات تتراوح بين 15 إلي 25% للسلع المحددة.

فى السياق ذاته، قرر المحافظ، مصادرة 76 كيلو لحوم مفرومة ولحوم دواجن مفرومة مجهولة المصدر ، بأحد ثلاجات حفظ اللحوم الغير مرخصة بمدينة قنا ، مع التحفظ علي اللحوم التى تم ضبطها حفاظا على صحة وحياة المواطنين ، وتحرير محضر و اتخاذ اللازم حيال المخالفين بمعرفة النيابة العامة.

شدد محافظ قنا، على مسئولى مديريتى "التموين والطب البيطرى" بتكثيف حملاتهم التفتيشية المفاجئة على مختلف الأسواق والمحال التجارية، و الثلاجات و المصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى ، حفاظا على صحه و سلامة المواطنين، والاطمئنان علي المعروضات ومدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى، ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة.