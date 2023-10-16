وزير التعليم العالي يوجه بتكثيف جهود الاتحاد الرياضي خلال العام الدراسي

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد، وأحمد الشيخ أمين صندوق الاتحاد والوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المجلس.

وزير التعليم العالي يوجه بتنظيم الأنشطة الرياضية

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكثيف جهود الاتحاد الرياضي أثناء العام الدراسي الجديد 2023/2024، من خلال تنظيم الأنشطة الرياضية، والدورات الصيفية، بالتعاون مع الجامعات، واستغلال طاقات الشباب وإكسابهم الخبرات والمهارات المُختلفة؛ لتقديم أبطال يرفعون اسم مصر عاليًا في مختلف المجالات والمنافسات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد وزير التعليم العالي اهتمام الوزارة بدعم الأنشطة الطلابية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية المتكاملة للطالب، مشددًا على ضرورة تطوير الرؤية الحالية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها خلال شهر مارس الماضي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى الدور الحيوي للأنشطة الرياضية في صقل شخصية الطلاب، وإعدادهم الإعداد السليم، الذي يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، مؤكدًا أن هذه الأنشطة أصبحت ركنًا أساسيًّا وتقليدًا راسخًا من تقاليد التعليم الجامعي المصري.

وقدم الدكتور أشرف صبحي الشكر للدكتور أيمن عاشور علي التنسيق المستمر والدعم المُتواصل لأنشطة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، والدور الإيجابي للوزارتين في تأهيل الطلاب رياضيًا وثقافيًا، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد المصري الرياضي للجامعات، وجميع الجهات المختلفة، من أجل العمل على إنجاح كافة الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها من خلال التعاون المشترك.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى الاهتمام بالأنشطة الرياضية داخل الجامعات التي تزخر بالعديد من المواهب في مختلف الألعاب، مؤكدًا أنه سيتم العمل على التوسع في تنفيذ أنشطة اتحاد الرياضة للجامعية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال فعاليات الاجتماع، تم استعراض الإنجازات والفعاليات، والمسابقات التي تم تنفيذها خلال الموسم الرياضي 2022 / 2023، بالإضافة إلى مناقشة الموازنة، وخطة النشاط المحلي والدولي للعام الجامعي 2023/2024، فضلًا عن اعتماد اللائحة المالية للاتحاد.