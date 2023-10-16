وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع مدرسة الشهيد عصام عبد الكريم بطور سيناء

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء صباح اليوم الاثنين مدرسة الشهيد عصام عبد الكريم زينه " الأمل سابقا " التابعة لإدارة طور سيناء وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة سير العملية التعليمية بالمحافظة من الأسبوع الثالث للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 م

وتفقد وكيل الوزارة الصف الأول الابتدائي، وأجرى حديثا وديا مع التلاميذ حول محور من أكون؟ والمهن والهوايات لهم، كما زار وكيل الوزارة طلاب الصف الأول بحصة " الرياضيات " خلال حصة المشاهدة والصف الرابع بحصة اللغة الإنجليزية عن " الأكل الصحي " الطلاب حول العلاقة بين صحة الجسم والعقل ووجه الارتباط بينهما.

كما تابع وكيل الوزارة الصف السادس الابتدائي بمادة " الدراسات الاجتماعية " ودرس هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وناقش الطلاب في الدرس والفرق بين القرن والسنة؟ ، والفرق التقويم الهجري والميلادي، كما أجرى نقاشا حول معلومات الطلاب عن مناسك العمرة، كما تناول انتصارات أكتوبر أثناء النقاش وعن أبرز أبطال أكتوبر؟ ومن هو بطل الحرب والسلام؟ وسبب هذا اللقب؟

مضيفا أن الجيش المصري قادر على تحقيق الانتصار والدفاع عن أرضه، وسأل الطلاب عن المهن التي يحبونها، ثم زار وكيل الوزارة الصف الخامس وشهد جانبا من حصة " الرياضيات " عن نمذجة جمع الكسور، والعشريات وناقش الطلاب حول بعض عناصر الدرس، كما تابع وكيل الوزارة الصف الثالث الابتدائي بدرس اللغة العربية " جسمي وعناصر الغذاء " وأهمية تناول الإفطار وأهمية الفطار للجسم وأفضل الأطعمة لغذاء العقل، ثم زار وكيل الوزارة الصف الثاني الابتدائي ودرس " نشيد صديقي" وناقش الطلاب حول كيفية التعامل مع الصديق واحترام الصديق.

وفي ختام الزيارة أشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول بالمدرسة موجها بأهمية متابعة الإشراف اليومي، وتكثيف الأنشطة للطلاب، والاهتمام بحصص المشاهدة، متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا.

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