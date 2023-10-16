بلغت 12.5 مليار جنيه ‏QNB الأهلى يرفع أرباحه 71% خلال نهاية سبتمبر 2023

رفع QNBالأهلى أرباحه المجمعة بنسبة 71% بما يزيد على 12.5 مليار جنيه، وأعلن QNB الأهلى نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2023، وأظهرت القوائم تحقيق البنك صافى أرباح مجمعة 12٫524 مليون جنية مصرى، بزيادة قدرها 5٫193 مليون جنيه وبنسبة نمو 71% مقارنة بنفس الفترة فى 2022، بينما بلغ صافى أرباح البنك المستقلة 11٫919 مليون جنيه، وبلغ إجمالى الأصول المجمعة 592 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 بزيادة قدرها 109 مليارات جنيه مقارنة بديسمبر 2022 وبنسبة نمو 23%.

وأوضح البنك أنه فى ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومى، زادت محفظة القروض والسلفيات 30 مليار جنيه لتصل إجمالاً إلى 258 مليار جنيه، وبما يمثل نمواً قدره 13% مقارنة بديسمبر 2022.

وبلغت ودائع العملاء 498 مليار جنيه مصرى فى نهاية سبتمبر 2023 بزيادة قدرها 92 مليار جنيه، ونسبة نمو 23% مقارنة بديسمبر 2022 مدفوعة بالنمو فى كافة مجالات الأنشطة.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.43% فى نهاية سبتمبر 2023، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 114.1%، وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 23.65% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

ويتمتع البنك بمعدل توظيف عال للودائع، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 51.8% فى نهاية سبتمبر 2023 فى ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية فى كافة العملات.

وتؤكد النتائج الإيجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التى ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدى للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التى بلغت 232 فرعا تمثل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة إلى توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، والتى أثبتت كفاءة عالية فى تيسير دورة العمل، يسعى البنك لمواصلة الاستثمار فى تحسين الخدمات المصرفية الإلكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.

وبرهن QNBالأهلى على مكانته الرائدة كونه واحداً من أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته فى خدمة المجتمع والمشاركة فى العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابى ومستدام، ويسعى البنك دائما فى ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها فى جميع المبادرات والمشاريع التى تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً فى مختلف المجالات.

ويواصل البنك دوره الريادى فى دعم النمو الاقتصادى من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشركات التابعة lQNBgAA كتأمينات الحياة وQNB AAللتأجير التمويلى وQNBAA للتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتى يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة المهمة من العملاء.