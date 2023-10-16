«ميدبنك» يحتفل بافتتاح فرع المعادى بعد تطويره وتزويده بأحدث النظم المصرفية

أعلن «ميدبنك» افتتاح فرع المعادى بعد تجديده وتطويره، وذلك فى إطار خطة البنك التوسعية لتتماشى مع استراتيجية البنك الطموحة التى أطلقها تحت شعار «نعمل لمستقبلك»، والتى تهدف إلى تحقيق التطوير الشامل والنمو، والتى أيضًا تستهدف زيادة قاعدة العملاء وعدد فروع البنك، وتفعيلاً لاستراتيجية البنك لإعادة الهيكلة والتطوير والرقمنة، حيث قد تم تزويده بأحدث الخدمات المصرفية التى تسهل على العميل استخدامها بطريقة سريعة وسلسة.

بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات البنكية التى يقدمها «ميدبنك» للوصول لكافة العملاء الحاليين والجدد فى جميع المناطق، وتيسير حصول ذوى الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية التى يقدمها البنك، ليتواكب مع خطط البنك المركزى فى تطوير عمل القطاع المصرفى وفقاً لأحدث التكنولوجيات والأعراف المصرفية العالمية.

أعرب أحمد مدحت، رئيس قطاع شبكة الفروع والمبيعات والتوزيع، عن بإعادة افتتاح فرع المعادى، مؤكدًا أن البنك يسعى إلى توسيع قاعدة العملاء من خلال تجديد وافتتاح فروع «ميدبنك» فى مختلف المحافظات.

يأتى هذا فى ضوء الاستراتيجية الجديدة لـ«ميدبنك»، التى تولى اهتمامًا كبيرًا لتحقيق التحول الرقمى وتعزيز آليات الشمول المالى من خلال تقديم خدمات مصرفية متنوعة تُلبى احتياجات العملاء بمختلف فئات المجتمع، تماشياً مع رؤية مصر 2030.

ويهدف ذلك إلى مواكبة أحدث التقنيات والممارسات المصرفية، حيث أوضح أن البنك قام بتهيئة وتدريب كوادر مصرفية متميزة للتعامل بلغة الإشارة وفهم الشروط والأحكام المتعلقة بمنتجاته وخدماته المصرفية بهدف تيسير تقديم هذه الخدمات لذوى الهمم.

والجدير بالذكر أن «ميدبنك» افتتح فرع بمحافظة بورسعيد بعد تجديده وتطويره لتعزيز مفهوم الاستدامة وتسهيل وصول ذوى الهمم إلى مجموعة الخدمات والمنتجات المصرفية التى يقدمها البنك من خلال التجهيزات الخاصة بالفرع.

إن فرع بورسعيد تم تزويده برصيف منحدر لتسهيل حصول ذوى الهمم على الخدمات المصرفية، وشاشات ناطقة مترجمة بلغة الإشارة لعرض شروط وأحكام المنتجات والخدمات المصرفية لتعريف ذوى الهمم بالخدمات المصرفية التى يقدمها البنك.