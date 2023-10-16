مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي شددت من إجراءاتها عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليه، بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحامه.

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المُحتلة بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وفي سياق متصل حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث من العواقب الوخيمة على قطاع غزة مع نفاد كل الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء والمياه والغذاء والدواء بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة .. قائلا : "إن شبح الموت يخيم على غزة ، إن الآلاف سيموتون بدون ماء وكهرباء وغذاء ودواء.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني : "إن موظفي الوكالة في غزة أصبحوا غير قادرين على توفير المساعدة الإنسانية لسكان القطاع"..مضيفا "فيما أتحدث إليكم تنفد المياه والكهرباء من غزة ، ويبدو أن العالم قد فقد إنسانيته".

وأضاف المفوض العام للأونروا ، في تصريحات له في القدس الشرقية ، أن عدد المحتمين بملاجئها وفي مدارسها ومنشآتها الأخرى بجنوب القطاع يفوق القدرة على الاستيعاب، ولا تمتلك الوكالة القدرة على الاستجابة لاحتياجاتهم.

وقال "إن كارثة إنسانية غير مسبوقة تتكشف تحت أعيننا".. مضيفا : "أن فريق الأونروا الذي انتقل إلى رفح ليتمكن من مواصلة العمل بعد الإنذار الإسرائيلي، يعمل في نفس المبنى الذي يوجد به آلاف النازحين اليائسين".

وأشار إلى أن الأونروا فقدت 14 من موظفيها كانوا معلمين ومهندسين وأطباء ومهندسين وحراس أمن وأخصائيين نفسيين، ومعظم موظفي الأنروا الذين يبلغ عددهم 13 ألفا أصبحوا نازحين أو خارج منازلهم.

وشدد لازاريني على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في جميع الحروب بما فيها هذا الصراع ، ويضع ذلك القانون بشكل واضح حدا أدنى من المعايير التي يجب أن تسود في كل الأوقات .. قائلا : "إن حماية الجرحى والمدنيين، بمن فيهم العاملون الإنسانيون، أمر لا نقاش فيه بموجب القانون الإنساني".

ودعا المفوض العام للأونروا إلى رفع الحصار المفروض على غزة والسماح بوصول الوكالات الإنسانية بإدخال الإمدادات مثل الوقت والماء والغذاء والدواء، بشكل آمن الآن ، وتدعو وكالات الأمم المتحدة إلى إقامة ممر إنساني لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة.

وفي سياق متصل شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة فى أنحاء مُتفرقة من الضفة الغربية، طالت 70 فلسطينيا بينهم مُعتقلون مُحررون.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال 28 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بمحافظة (الخليل) الجنوبية، وهي أكبر مُحافظات الضفة من حيث المساحة وعدد السكان، فيما جرى اعتقال 11، بينهم صحفي، من مُحافظة (بيت لحم) الواقعة إلى الجنوب من القدس، والتي اعتقل منها خمسة من بينهم أسير مُحرر.

واعتقلت قوات الاحتلال سبعة أشخاص من مُحافظة (رام الله والبيرة) الواقعة وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما جرى اعتقال سبعة آخرين، أحدهم أسير مُحرر، من محافظة (أريحا) الواقعة إلى الشرق من رام الله.

وفي شمال الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال أربعة من محافظة "سلفيت" وثلاثة من "نابلس"، وخمسة من "طولكرم".