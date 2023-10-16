الحكومة والقطاع الخاص يتعاونان لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة

حرصت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على توفير المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك من خلال مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي تشمل 7 سلع رئيسية: السكر، وزيت الطعام، والأرز، والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة.

كما تم التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض أسعار الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

أسعار مخفضة في منافذ التوزيع

وأكدت غرفة القاهرة التجارية استمرار تنفيذ المبادرة لليوم الثالث على التوالي، حيث تم توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ التوزيع، كما تم توفير منتجات اللحوم والدواجن والبيض بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

وقامت المنافذ الجمركية بالموانئ، بتطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذى أصدرته الحكومة. وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة.

وشهد عدد من المنتجات تراجعاً في الأسعار، حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و 35 جنيها و العبوة اللتر بين 38 و 45 جنيها، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو و السائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و20 جنيهاً للكيلو.

وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ14.90 جنيه و بسعر 27.90 جنيهاً للكيلو، و الجبنه مثلثات 8 قطع بـ 8 جنيهات و عبوة الجنية 500 جرام بـ 24 جنيها بدلاً من 30 جنيه و العبوة 250 جرام بين 14 و 16 جنيها حسب النوع.