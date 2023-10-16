التدريب على الاشغال اليدوية الخيوط ورشة عمل بمركز شباب الرحمانية

نظمت إدارة شباب نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم، تنفيذ مشروع التدريب على الأشغال اليدوية بالخيوط المنفذ بمقر مركز شباب الرحمانية قبلى. حيث استهدف المشروع مشاركة أعضاء المركز للفئة فتاة ومرأة.

وتحدث مصطفى أبو جبل مدير المديرية بقنا، عن أهمية دور مراكز الشباب لتفعيل منظومة العمل الشبابى واستقبال الأعضاء وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في جميع المجالات.

وذكرت عايده محمد مدير إدارة شباب نجع حمادى بأن المشاريع الشبابية والقومية المنفذة على أرض الواقع والموثقة فإنها تخدم كل الفئات العمرية ليرتقى وينهض بها المجتمع فكريا وثقافيا وخدميا وهذا ما ترتضيه الدولة وتحققه من انجازات نحو التقدم والرقى والازدهار.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومصطفى أبوجبل مدير المديرية بقنا، ومحمد عبد الرحيم الوكيل الشبابى بالمديرية، وتحت إشراف وتنفيذ عايده محمد مدير الإدارة.