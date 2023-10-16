الإثنين 16 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يطلب 25 مليون جنيه لإنهاء أزمة عيد وأحمد أيمن منصور

أحمد عيد واحمد أيمن
أحمد عيد واحمد أيمن منصور

رحبت إدارة نادي الزمالك بحل أزمة الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد مع نادي المصري البورسعيدي تجنباً لإيقاف اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" : " ما علمته أن نادي الزمالك طلب الحصول على  25 مليون جنيه من النادى المصرى للتنازل عن شكوى ثنائى الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بعد توقيعهما على عقود الانضمام للفريق البورسعيدى ".


وكان الزمالك تقدم بشكوى ضد اللاعبين بعد التوقيع على عقود انضمام لفريق المصري البورسعيدي، رغم سريان عقديهما مع الفريق الأبيض، بحسب ما جاء فى شكوى الأخير.

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