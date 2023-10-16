يوسف عطال.. هددوه بالطرد من فرنسا فتراجع عن دعم فلسطين

في ظل الأزمة الفلسطينية، تبحث الجماهير العربية والتي تشجع كرة القدم عن النجوم الداعمين للقضية وغيرهم من غير الداعمين حتى الآن متسائلين عن سبب ذلك.

وتصدر يوسف عطال في الساعات الأخيرة مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد أن وجه الدولي الجزائري صدمة إلى متابعيه باختيار الاعتذار عن منشوره الداعم للقضية الفلسطينية بدلا من الطرد من نادي نيس الفرنسي، وذلك بعدما تلقى تهديدات.

يوسف عطال يتراجع عن منشوره

يوسف عطال كتب في منشوره عبر ستوري حسابه على "إنستجرام: "أعلم أن منشوري صدم الكثير من الناس وهذا لم يكن فى نيتي، وأعتذر عن ذلك".

يوسف عطال قال: "أود أن أوضح وجهة نظري دون أي غموض، إنني أدين بشدة جميع أشكال العنف، فى أي مكان في العالم، وأدعم جميع الضحايا، لن أدعم أبدًا رسالة الكراهية، السلام هو المثل الأعلى الذى أؤمن به بشدة".

يوسف عطال، في البداية كان قد أعلن عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ونشر على حسابه عبر "انستجرام" صورة له، وهو يتوشح الكوفية الفلسطينية، وأرفقها بعبارة "الحرية لفلسطين".

هددوا يوسف عطال بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني

عمدة نيس الفرنسية كريستيان إستروزي، كان قد هدد عطال بالطرد من نادي نيس، بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وكتب في تغريدة له: "إذا لم يقدم يوسف عطال اعتذاره وتوضيحاته بشأن دعم فلسطين، ولم يقم بإدانة الحركة "الإرهابية" حماس، فلا مكان له في نادينا بعد الآن".