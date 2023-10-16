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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصطفى بكري: جبهة حرب غزة قد تتسع.. والروس يتوعدون

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على ما تتعرض له غزة خلال الفترة الحالية من قصف اسرائيلي مستمر وحصار كبير، مددًا على أن هناك ضرورة لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض التهجير بأي حال من الأحوال، لأن هذا يُهدد الأمن القومي المصري، من خلال تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، وبعد ذلك تهجير أهل الضفة الغربية إلى الأردن، وبالتالي تستولى إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الشعب الفلسطيني ليس هنودًا حمر، ولكنه شعب عربي يضرب بجذوره في هذه الأرض، والمجزرة التي تحدث في فلسطين لن تغيب عن ذاكرة الشعب الفلسطيني، معقبًا: "لو تبقى فلسطيني واحد، فسيأخذ بالثأر من الاحتلال الصهيوني".

وأوضح أن أي محاولة للتطبيع لم تعد لها شريعة أمام العدوان الموجود على قطاع غزة، معقبًا: "أي تطبيع من الممكن يحدث مع هذا العدوان القاتل الذي يشن حربًا بهدف إبادة الشعب الفلسطيني، وكأنه يريد أن يرسل رسالة للعرب بأن هذا مصير العرب بالكامل".

وأكد أن جبهة الحرب قد تتسع حال استمرار الحرب، معقبًا: "الروس يتوعدون، وإيران لديها موقف، وأمريكا تستزف الجميع بحاملات الطائرات والأساطيل التي تزحف بالقرب من شواطئ قطاع غزة". 

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